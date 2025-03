'As tres esposas', retrato amargo e fiel da clase media lucense. A consagración como autor de José Estévez

Estudou Maxisterio porque non o apoiaron para cursar Astronomía en Granada e nunca exerceu como mestre. Sacou unhas oposicións para auxiliar administrativo da Deputación Provincial de Lugo, traballo que desenvolveu simultaneamente aos estudos de Dereito, que ao terminalos permitíronlle opositar e ser secretario no Concello de Baralla. Pasados uns anos foi xefe de servizo en Industria en Lugo e xubilouse na Asesoría Xurídica do SERGAS, tamén en Lugo.

De todo canto me contou deixei para o final a “culpabilidade no subconsciente que me levou a xustificar, nalgunha obra, porqué non milito activamente no nacionalismo”, e niso, non podo estar de acordo, porque si que milita, é un verso libre, comprometido coa terra e coa lingua coma o que máis. Para min, un referente

Comezou a escribir en Maxisterio, nunha revista literaria. Non recorda o primeiro libro que publicou, cóntamo pensativo no Bar Tabú da rúa San Roque de Lugo. Ao seu lado está Amalia, sempre tenra e pícara en idéntica e adorable proporción, a muller intelixente coa que comparte a vida desde 1977, e detrás del dous cadros pop art coa imaxe de Marilyn Monroe. Pensei na solidez que transmiten como parella, pásano ben xuntos, e nada hai mellor que iso para probar o anterior. Gústame quedar con eles, ademais de divertidos, son tolerantes e facilitan que sexas ti mesmo, algo que poucas veces acontece cando estás con intelectuais. Finalmente, pregunteille polo último libro, que chegará ás librarías nuns meses e que titulou “As tres esposas”. Meditou a resposta, quería transmitirme con claridade a intención coa que escribiu esta novela, percibín a determinación na expresión da súa cara, a seguridade de quen está satisfeito co traballo, non exenta da humildade que o caracteriza e que o diferenza dos que pretenden sentar cátedra. Humilde e seguro, miroume, namentres a camareira servía tres copas de viño e unha de auga, para Gustavo Osorio, que acababa de entrar e sentou con nós, e expuxo que “quería contar como pode unha persoa de clase media ser influída polos problemas de convivencia”. É así como, a partir dunha idea aparentemente sinxela, constrúe unha historia na que as relacións persoais dan forma a unha parte da sociedade na que poderán recoñecerse os profesionais liberais e os funcionarios de certo nivel, que non teñen problemas económicos, aínda que aspiran a ingresar máis, pero que definitivamente, cando emparellan, deben convivir e conxugar egos, diferenzas de intereses, vaidades, culturas familiares diverxentes, a vergoña da raíz rural e o peso da rutina, que co paso dos anos fai tremer moitas das pontes que os uniron. Escrito coa mestría adquirida cos anos e “sen retorcer os feitos”, porque a realidade media xa é bastante complexa. Confesou que escribe porque “ son un cu de mal asento que non está a gusto en ningunha das facetas da miña vida” e que “pretendín vivir o día a día e sempre cheguei tarde”.

De todo canto me contou deixei para o final a “culpabilidade no subconsciente que me levou a xustificar, nalgunha obra, porqué non milito activamente no nacionalismo”, e niso, non podo estar de acordo, porque si que milita, é un verso libre, comprometido coa terra e coa lingua coma o que máis. Para min, un referente.