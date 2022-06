Asemblea celestial da emigración galega

(3) Eu, é non é por presumir, fun quen tivo máis poder en toda a historia da Casa de Galicia pero cometín o grande erro de non facerlle ningún caso a cando Canabal me propuxo que presentase en Asemblea a escisión xurídica entre Cultura e Sanidade. Daquela estaba moi afastado dos galeguistas que eran adversarios meus na política interna da sociedade. Non quixen atender as razóns e agora perdemos a máis importante asociación galega do Uruguai e poida que do mundo. Coido que o máximo responsable da desfeita debe ser castigado. A inmoralidade non debe quedar impune.

(4) Vou falar porque o paso do tempo fíxome bo diante do sinvergonza que enterrou a nosa benquerida Casa de Galicia. Lembraredes que cando cheguei non falabas comigo. Era certo que fixera unhas trapalladas que me deixaron queimado. Recoñezo que collín uns pesos da coima das ambulancias pero era “pataca miúda” se o comparamos co roubo dun presidente que enterrou a sociedade en trapicheo co goberno actual. Coido fun castigado xa que vin para aquí antes de tempo. Non son un santo pero estou lonxe de quen deixou a milleiros de socios no desamparo total.

(5) Desde que estou aquí é o maior dos disgustos ver que un fillo da emigración actúa na contra do seu sangue. O ano pasado foi de intensa dor e impotencia. Aproveitou a pandemia para argallar a matufia co ministerio de Saúde Pública e co “tano” do Círculo Católico. Sentín tamén moita pena, este noso descendente é un pobriño desgraciado. Vai ter, segundo nos informan, un millón e medio de dólares nunha conta no exterior pero tamén a repulsa dos avós que suaron para erguer a Casa de Galicia. Cando a ofensa é de tanta magnitude, non sei cal pode ser o castigo xa que sempre quedamos curtos na sanción. Aquela idea miña de separar Cultura de Sanidade houbese evitado a perda da “Santa” de Asorey e tamén a tristeza de ir de espidos indixentes para ver se alguén nos da unha esmoliña.