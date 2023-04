Avelino Franco Grande, xigante da anestesioloxía

A finais de marzo produciuse o pasamento de Avelino Franco Grande, compañeiro anestesiólogo que constitúe unha das figuras máis sobresaíntes da nosa especialidade e seguramente da medicina en xeral en Galiza dos últimos tempos. Nacido o 9 de xullo de 1937 en Tomiño, casou con Rosa M.ª Maside Medina en marzo de 1966, fixo a carreira de medicina en Santiago e formouse en anestesioloxía en Alemania, no Hospital Evanxélico de Oldenburg, adscrito á Universidade de Götingen, entre o ano 1967 e 1971, traballando posteriormente de 1973 a 1976 no Olgahospital de Stuttgart, centro ao que parece que voltou para estancias de menor duración nos anos seguintes, probábelmente para formarse específicamente en anestesioloxía pediátrica e neonatoloxía. De regreso a España traballou en diversos centros nacionais, incluindo o Hospital de Sant Pau i la Sta Creu de Barcelona (1967), Virgen del Rocío en Sevilla (1971-1972), o Juán Canalejo de Coruña (1972-1977) e finalmente no Universitario de Santiago dende 1977 onde desenvolveu o resto da súa carreira profisonal.

Tres vertentes da súa personalidade convírteno nunha persoa excepcional; por un lado, no aspecto estrictamente profesional, traballou nunha área moi especializada e complexa, como é a anestesioloxía pediátrica, formando a centos de profesionais que agora mesmo traballan en toda España e recordan de forma invariábel a exquisitez, delicadeza e destreza ca que trataba co seu formidábel corpo e grandes mans, os corpos enfermos dos doentes máis pequenos, e ademais extendendo as súas competencias dunha maneira moi avanzada e holística, pois colaborou incluso na posta en marcha da UCI pediátrica do Hospital de Santiago de Compostela. Tamén tivo un papel central na apertura de primeira unidade de Reanimación en Santiago (UCI a cargo dos servizos de anestesioloxía) que hoxe é unha unidade de referencia nacional.

O segundo aspecto que todos os seus compañeiros recordan, é que tiña unha personalidade cultivada, con moitas inquietudes intelectuais, e cunha conversación fascinante que foi sempre moi valorada entre os que disfrutaron do seu excelente traballo; nestes tempos de ensimismamento dixital, compre recordar e celebrar rasgos de personalidade que foron tan valorados non hai tanto, e que hoxe parecen constituir auténticas rarezas na nosa sociedade, e especialmente no ámbito sanitario; os adxetivos intelectual, humanista, erudito son mencionados en todos os textos que intentan recordalo nas últimas semanas. Qué foi daquel arquetipo de médico que parece que se extinguiu nos últimos tempos na nosa profesión?. Para quen busque un exemplo modélico, ahí ten ao Dr Avelino Franco Grande.