Axendas médicas de calidade... ou non!

Refraneiro popular: “De diñeiro e calidade a metade da metade”.

Para ilustrar este análise, dende o día 23 de febreiro do 2023, a miña axenda foi de 56, 37, 53, 46, 37, 30, 40, 49, 43, 41, 44, 30, 37, 54, 54 e 46. Podemos facer “calidade asistencial” con este número de persoas en cada día de consulta? É razoable que a administración permita esta situación e non lle poña remedio xa?

Con gran alarde, a Consellaría de Sanidade aprobou as Axendas de Calidade para xs Médicxs. Como sempre o que programan, nunca ten nada que ver ca realidade. Recordamos os “10 minutos por paciente”, o de non máis de 33 pacientes por día, non máis de 7 sobredemandas, unha enfermeira por cada Médico, prazas “ofertadas ilimitadas de sanitarixs” que logo vese que non son tal e de Médicxs as menos. A realidade, co SERGAS, sempre supera a “ficción”, en materia sanitaria.

Unha axenda normal dun/ha Médicx de AP, é sempre máis elevada do razoable. Si temos 10 min. por paciente e o multiplicamos por 40 pacientes, son 400 minutos. O horario laboral de 08:00 a 15:00, son 420 minutos. Quedarían 20 minutos para Promoción da Saúde, Prevención da Enfermidade, Investigación, Formación, Sesións Clínicas, Certificados Médicos “inútiles”, Domicilios, Atención a Comunidade, necesidades fisiolóxicas básicas, atención a xerencia por diferentes causas, fallos do ordenador de 3-4 veces o día, etc. todo ísto, é a definición do Médico Especialista de Atención Primaria e Comunitaria. Nos poñamos como nos poñamos, con atender aos pacientes e cometer os menos erros posibles, xa é unha boa praxe!