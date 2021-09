Bahrain, ponte a Israel

A sona do país nunca decaeu porque, cando a comezos do século xx o mercado de perlas comezaba a se colapsar, xurdiu o ouro negro, o petróleo. En 1932, Bahrain foi o primeiro país árabe en conseguir extraer o aceite mineral e iso situouno no cumio da modernización

O dominio persa chegou á súa fin contra o século xviii, cando trataron de invadir a illa de Zubara. Alí toparon co clan que continúa a gobernar o país a día de hoxe, o dos Jalifa, que non só os derrotou, senón que tamén os expulsou da illa de Bahrain. Mais o interese internacional non minguou e iso soubo aproveitalo o Reino Unido para ofrecerse a protexer o enclave. As relacións entre uns e outros permitiu que os primeiros asegurasen a ruta á India libre de piratas e aos segundos afianzar a familia Jalifa no poder. A causa diso, dende finais do século xix ata mediados do xx, Bahrain foi un protectorado británico. Só entón, en 1971, declarouse estado independente, convertido en monarquía dende 2001.

Con todo, a finais do século pasado, a extracción de cru reduciuse e as fortunas diminuíron, o cal levou ás primeiras protestas, que alcanzaron o peor momento na primavera de 2011. Entón, parte da maioría xiíta tomou a praza da Perla e aumentaron as pelexas entre eles e a minoría gobernante, sunnita.