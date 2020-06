Bangladesh: mártires pola lingua

Co ano 1952 rexurdiu o sentimento pola lingua e ese mesmo ano erixiuse o que aínda é, a día de hoxe, o punto de referencia da xornada festiva: Xahid Minar, o monumento aos mártires. A obra está composta de catro estruturas de mármore, que representan os mortos do 21 de febreiro de 1952, e unha dobre estrutura máis, que simboliza as nais dos falecidos. A construción comezou a mesma noite da matanza e no mesmo lugar, pero a policía demoleuna só uns días despois. Así e todo, non deixou de ser o lugar de concentración en lembranza da lingua e dos mortos por ela nos anos posteriores. En 1957 retomouse a construción, mais a lei marcial provocou que non se rematase e que en 1971 volvese esnaquizarse por mor da guerra de liberación. Un ano despois recuperouse o proxecto, en pé na actualidade e punto de inicio das celebracións do día internacional da lingua.

Xahid Minar é o lugar arredor do cal xiran todos os eventos do día da lingua en Daca. As primeiras ofrendas florais chegan de mans das autoridades, á medianoite, e despois delas son milleiros de persoas as que se achegan á escultura e pasean polas rúas adxacentes sempre abarrotadas. As cores negra e branca son as habituais nas vestimentas, que tratan de lembrar a tristura e a alegría de tal data. A negra simboliza a escuridade e a traxedia, mentres a branca é a cor usada para o período de dó, amais de representar a paz e a pureza, ambas presentes neste día. Alén das xentes vestidas de branco e negro, que ademais de pasear deléitanse cos recitais de poesía que congregan grandes audiencias de linguas diversas, as flores alaranxadas ateigan o monumento, así como os postos de refrixerios e xoguetes para os máis miúdos.

Ás camiñadas deste día é habitual Susan Supti Halder, unha mestra local de bengalí como lingua estranxeira. Para ela, a lingua é a ferramenta máis poderosa para manter vivas as herdanzas culturais e o día internacional da lingua «é un día no que todos permanecemos unidos e xogamos un papel importante no desenvolvemento da lingua, no que podemos estender as ás da lingua materna.» Porque, como apunta Susan, esta é unha xornada para desfrutar en grupo ao redor do lar que crea a palabra, un termo ceibe que concibe poesía, mesmo cando esta está de festa, como escribe o poeta bangladeshí Kamal Chowdhury: «Hoxe é venres, a Poesía ten o día libre hoxe. [...] O alfabeto bengalí erguerase tarde,/ boquexando e dando voltas tranquilo na cama [...]/ Como billetes gastados os personaxes están/ á súa enteira disposición, nunca antes foran libres. [...]/ Están cansos. Hoxe necesitan descansar, un día libre de escravitude.»

Se Xahid Minar é un dos atractivos de Daca, pola historia que reflicte, calquera das súas rúas, sempre atestadas de xente, é unha perfecta imaxe do balbordo diario da urbe. Entre eses barrios cheos de novas e tradicións, destaca o de Nilket, por servir de pergameo vixente de todo o país. Nilket é un labirinto de andeis repletos de libros. As angostas rúas que se entrecruzan permanecen unidas grazas a todo tipo de lecturas que acubillan as tendas do mercado de libros. Tras medio século en pé, este zoco de literatura e unha das visitas obrigadas en Daca, unha cidade repleta de xente cun barrio atestado de libros que crecen á par da demanda de lecturas. Hai preto de cincuenta anos abríronse os primeiros postos, a carón do cine Balaka. Enseguida aumentaron as visitas, moitas delas vidas da Universidade de Daca e dos centros de estudos máis próximos, ata chegar ás máis de 1700 tendas, relacionadas co mundo do libro, que enchen Nilket a día de hoxe.