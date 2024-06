BASAL: outra rareza d’A Pedreira

É tan estraño o que A Pedreira propón, tan precioso e exclusivo, que un choca cos propios límites para cualificar o vivido. Un concerto? Si. Unha performance? Seguramente. Un psicodrama con propiedades sanadoras? Tamén

O show que nos propuxo a artista estivo perfectamente fiado, cunha excelente combinación de intensidades, claroscuros e asombros, e todo conducido por unha emoción e unha orixinalidade que me mantivo atrapado en todo momento, por non dicir en transo. Unha vez máis, A Pedreira conseguiu confundirme e marabillarme, unha sensación ansiada nun momento da miña vida en que, debo confesalo, cada vez máis propostas artísticas me aburren.

A nova banda de A Pedreira é tamén un acerto, ademais dun descubrimento. A guitarra eléctrica do brasileiro Mauricio Caruso é capaz de xerar atmosferas coas que soster todo o espectáculo. Os teclados do mestre cubano Alejandro Vargas non se parecen a nada do que eu lle tivese escoitado antes, engadindo unha segunda capa sonora caracterizada por un discreto barroquismo e filigrana (son consciente do oxímoro). E a batería da naronesa Lorena Cachito transmite a potencia e rigor rockeiro que lle dá coherencia ao conxunto.