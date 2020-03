Belén sitiada

As rúas de Belén, en Palestina, permanecen empapeladas con mensaxes que advirten: “Castigaremos calquera persoa que saia da súa casa”

As rúas de Belén, en Palestina, permanecen empapeladas con mensaxes que advirten: “Castigaremos calquera persoa que saia da súa casa”. As pancartas nos muros da cidade pintáronse de vermello para que non pasasen desapercibidas por ninguén. E as normas cumpríronse; apenas saíu xente das casas nese Nadal de 1988, cando a Primeira Intifada (1987-1993) enchía as rúas de protestas e militares entre longas xornadas de illamento.

As semanas de estado de sitio, nas que os colexios e as universidades pasaron a ser centros ilegais, nas que se derrubaron cultivos e casas, nas que a auga deixou de correr libre e houbo que mercala a pesar de posuíla, provocaron unión no pobo palestino. A idea de protestar contra un réxime que confinaba a poboación a redutos dentro dunhas liñas imaxinarias alentou as campañas por unha causa: a liberdade. Entón, as oliveiras pasaron a ser un himno e con elas as kuffies, que servían de mapa dunha Palestina ocupada dende 1948.

Confinada nun silente mapa de onde brotaron pancartas e sublevacións, alén dos muros desa cartografía comezou a escoitarse que Palestina se levantaba en pedras contra a ocupación. Mentres, Israel aproveitaba a revolta para construír a imaxe dun estado indefenso rodeado de inimigos que combater. Así o proclamaba a norma de “romper os ósos” dos manifestantes palestinos, moitos deles asasinados durante eses anos (arredor de 1200).