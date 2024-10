‘Biscoito de laranxa’, de Daniel Chapela, cando os pequenos xestos levan de apelido familia

As mulleres (a avoa, a nai), non só son unha peza importante dentro do núcleo familiar, senón tamén un símbolo de vida e, sempre, de xesto cómplice e didáctico no acompañamento polos sendeiros da nosa existencia. Sempre estarán elas. Este libro é moitas cousas, tamén un homenaxe a elas

Un dos temas máis presentes no libro é a conexión coa terra: “Estercamos durante xeracións as mesmas leiras, enterrando alí os nosos mortos (...) Miña bisavoa sabía ben o que era rabuñar o chan até sacar as patacas ou a esencia da súa familia” (p. 49). Neste poemario, o impacto no lector non chega polo que o autor nos conta, senón polo que cala, o que queda fóra do marco. O que temos de base é un canto desalentador sobre as dinámicas familiares que nos leva a un terreo cru e desacougante, inda que sen caer nos extremos e sen buscar transmitir radicalidade ou agresividade en contido e forma. Mostrando un pulso dramático ben medido que vainos dando en pequenas pílulas, anacos dunha familia rota no acontecer polos eventos da súa vida; “El lanzoume cara ao mar, até dar coa cabeza na rocha. Da ferida non naceron (...) Só un sangue que xamais coagularía” (p. 59); “El prefería agarralas polo pescozo até partilo. Foi así como souben que morrería estrangulado” (p. 63); “Déstesme alento durante anos, ao tempo que afogabades o meu futuro coas mans” (p. 47).

'Biscoito de Laranxa’, de Daniel Chapela, Editorial Galaxia, 2024