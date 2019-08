Bután, a terra do dragón

Bután esténdese entre as montañas que compoñen o Himalaia e os ríos caudalosos que nacen delas. Cunha extensión pouco maior cá de Galicia e Asturias xuntas, permanece agochada entre lendas e historias, como esas que a bautizaron. De feito, o nome co que se coñece este reinado budista fóra das súas fronteiras non é o mesmo có que se usa dentro, que foi variando co tempo: dende ese que o identificaba como unha terra de plantas medicinais, a esoutro que o definía como un lugar rico en cipreses ou o que o definía como o país da escuridade, pois non se coñecía o budismo e venerábanse espíritos sagrados que vivían entre os montes e a vexetación. O seu nome, Bután, é para o estranxeiro de hoxe en día, o mesmo que Druk Yul, a terra do dragón, para o local.

Cunha extensión pouco maior cá de Galicia e Asturias xuntas, permanece agochada entre lendas e historias, como esas que a bautizaron

Os buté era como se coñecía á xente que vivía en territorios a gran altura; nun territorio, tan, a medio camiño entre China e India, bu. Esas cordilleiras fixéronse famosas por seren fértiles en herbas útiles para calquera tipo de doenza e ata elas chegaron os primeiros monxes budistas no século VII. Foi o Guru Rimpoché, recoñecido como o segundo Buda e de quen abundan lembranzas por todo o país, o que fortaleceu a fe no budismo, e que fixo que así se coñecese o lugar. É por esta razón que o país foi bautizado como a terra dos druk, os habitantes da terra do dragón.

Cóntase que Rimpoché aterrou nas montañas de Bután montado nun tigre que, en realidade, era unha das consortes do gurú, que se transformara no animal para someter así os malos espíritos. Nunha cova desa montaña meditou durante catro meses Rimpoché, que se manifestou en oito diferentes encarnacións, e logo construíuse un mosteiro, chamado Taktsang, niño de tigre. Entre as varias espenucas que compoñen o convento, a máis importante é a que conserva a reliquia da estatua falante, unha efixie milagrosa da que se saben varias lendas.