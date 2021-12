Cabelo castaño, abrigo marrón e osiño pardo

O termo “mouro” é sinónimo de “moreno”, é dicir, “de cor escura” no dicionario da RAG pro o Gran Dicionario Xerais da Lingua [GDXL] defineo como “de cor totalmente escura ou negra” e o dicionário Estraviz recolle ámbalas dúas posibilidades: “moreno, preto, escuro”. O Glosario de voces galegas de hoxe (USC, 1985) de Constantino García González recolle ámbolos significados: “moi escuro, moreno” e “negro”. O DRAG recolle tamén o adxectivo “mourán” para indicar unha “(persoa) de cabelo ou pel moi morena” e o GDXL “mourelo” co significado: “de cor escura” e o verbo “mourear” cos valores de “pór mouro” e “negrexar”. Semella que hai un desprazamento de “mouro” cara á sinonimia con “moreno”, castelanismo innegábel –documentado a partir do s. XIX–, e a súa conservación co significado de “magrebino” nunha evidente confluencia co español.

O adxectivo ou substantivo “preto”, sinónimo de “negro”, desapareceu dos dicionarios galegos actuais (GDXL ou DRAG), aínda que non no dicionário Estraviz, que indica como o adxectivo ou substantivo se pronuncia con E pechado mentres que o adverbio se pronuncia con E aberto –distinción fonolóxica innegábel–. A palabra tamén figuraba nos dicionarios antigos (Luís Aguirre del Río, 1858; Juan Cuveiro Piñol, 1876; Marcial Valladares Núñez, 1884; Leandro Carré Alvarellos, 1928-31; José Ibáñez Fernández, 1950; Eladio Rodríguez González, 1958-61 e Eligio Rivas Quintas, 1978), está recollida nos textos medievais ou mesmo por Sarmiento (1746-70) e é un vocábulo perfeitamente vivo en portugués ou asturiano (“prietu”) e tamén figura con este mesmo significado no dicionario castelán da RAE.

O “rosa”, vermello mesturado con branco, ten como sinónimos os seus derivados “rosado” e “rosáceo” e o literario “róseo”, aínda que “rosado” e “rosáceo” tamén poden indicar que a cor tira a rosa.

Hai que ter moito coidado co “roxo”, pois é un falso amigo tanto do castelán coma do portugués. Na nosa lingua designa unha cor que varía entre o castaño avermellado e mailo amarelo arroibado, non o vermello do castelán (“rojo”), que dá lugar ao castelanismo: “roxo” co mesmo significado, nin o violeta ou morado (“roxo”) do portugués.

O “vermello” é a cor que máis sinónimos ten: encarnado, rubio/roibo e colorado, mais “rubio/roibo” pode ir dende a cor do sangue ata un ton case rosado e tamén entre un castaño avermellado e o amarelo avermellado cando se refire á cor do cabelo, e “colorado” abrangue calquera tonalidade do vermello, que ten a variante “corado” [GDXL]