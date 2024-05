Cando a asistencia sanitaria provoca danos aos doentes. Cultura de seguridade, necesidade ou postureo?

A seguridade tipo I aspira a unha incidencia cero de erros, presumindo que o factor humano é o máis débil e inconsistente dos componentes. A seguridade tipo II recoñece que as cousas non van sempre ben ainda no caso de que os humanos actúen case sempre dun xeito similar

Existen dous paradigmas para confrontar a seguridade no sistema sanitario e en outras organizacións complexas. A seguridade tipo I aspira a unha incidencia cero de erros, presumindo que o factor humano é o máis débil e inconsistente dos componentes e cando aparece un evento adverso, analiza todos os factores (humanos, tecnolóxicos, organizativos, procedementos) de forma separada para propor melloras que minimicen o risco de repetir o evento. A seguridade tipo II recoñece que as cousas non van sempre ben ainda no caso de que os humanos actúen case sempre dun xeito similar, e pola contra fai máis énfase nos centros de decisión e valora a flexibilidade e adaptabilidade dos humanos e os complexos sistemas nos que traballamos. Resumidamente, no primeiro caso inténtase que haxa os mínimos eventos adversos posibeis, e no segundo, que a maioría das cousas vaian ben, confiando en que a versatilidade, flexibilidade e adaptabilidade dos humanos constitúan de feito a ferramenta máis poderosa para explicar que case sempre os procesos acaban ben a pesar de todas as evidentes imperfeccións do sistema. Moitos cremos que a cultura de seguridade encaixa moito mellor neste segundo paradigma, parece máis realista e constructivo educar aos nosos profesionais no obxetivo de reducir os riscos e saber como actuar ante o inevitábel, que darnos golpes no peito presumindo de que non aceptamos outra cousa que o risco cero.