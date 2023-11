Cansei de ser o produto

É un mundo dinámico: a perspectiva de uso dunha aplicación de mensaxería como Telegram en relación a WhatsApp era totalmente diferente hai tan só hai uns poucos anos á que é agora, pasando de ser case invisible a primeira a ter xa a metade de número de usuarios da segunda

É evidente que o punto forte das redes está na xente que as usa, a cantidade da xente que constitúe os seus nodos. E Facebook, con uns 3000 millóns de usuarios a comezos do presente ano, ou Twitter, con máis de 500, levan vantaxe sobre as máis recentes nese piar. Pero é un mundo dinámico: a perspectiva de uso dunha aplicación de mensaxería como Telegram en relación a WhatsApp era totalmente diferente hai tan só hai uns poucos anos á que é agora, pasando de ser case invisible a primeira a ter xa a metade de número de usuarios da segunda.

Por certo, hai quen usando todos os días unha rede social, o seu concepto de 'rede social' non abrangue máis ca que usa. Sexa ou non sexa así, pode que non veña mal pasar pola Wikipedia para facerse unha idea máis axeitada. Por exemplo, botándolle unha ollada a https://gl.wikipedia.org/wiki/Rede_social.

Mentres, un blog como Ribadeando, que usaba Facebook como caixa de resonancia como tantos outros, seguirá funcionando e chegando as súas novidades á xente de diferentes xeitos, por redes sociais alternativas, posteado doutras persoas, mensaxería, procura no navegador ou por medio de agregadores de noticias como Feedly. E máis no futuro, xa veremos.