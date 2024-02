Capital Voskov : Abrir el juego

Houbo un tempo en que o galego, igual que acontece hoxe no ensino coas matemáticas ou a física, estaba “vetado” en certos estilos musicais. A modernidade no eido da música só podía existir en dous idiomas posibles e nengún deles era o galego. Co cambio de século esa situación foise revertendo aos poucos até chegar a un ponto onde xa apenas queda terra por conquistar

Os muradáns Capital Voskov lanzaron o pasado outono o seu primeiro disco longo, unha obra que alén de conter unha manchea de clásicos instantáneos permite botar unha ollada a algunha das interesantes dinámicas musicais e sociolingüísticas que están a se dar na música galega dos últimos anos.

Houbo un tempo en que o galego, igual que acontece hoxe no ensino coas matemáticas ou a física, estaba “vetado” en certos estilos musicais. Non era, como no caso das materias de ciencias, unha decisión política lingüicida expresa e consciente. Máis ben respondía a unha situación de facto, filla do secular auto-odio por parte de pai e da abafante diglosia por parte de nai. A modernidade no eido da música só podía existir en dous idiomas posibles e nengún deles era o galego. Era así.

Co cambio de século esa situación foise revertendo aos poucos até chegar a un ponto onde xa apenas queda terra por conquistar. A Cumbia do Bótalle Caldo de Malandrómeda e o Brotar cara ao sur de Lontreira, a Salsa do Cora mollado de Hydn con Eris Mackenzie, a Bachata do Alma de Berto con Marinha, o Horrorcore do Breve Noctuario Galego de Breogán Xague, o No Wave do Xamón de Columna Vegana, o Hyperpop do Npc de Filloas, o Drum and Bass do Personajes de Grande Amore con Galician Army e Futuro Alcalde… todas simbólicas pezas que van completando e facendo así máis universal o grande quebracabezas da nova música galega.