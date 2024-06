Carmen Guerra San Martín, a bibliotecaria irrelixiosa

A Comisión Depuradora C da Provincia de Córdoba elevou as súas conclusións o 12 de abril de 1937 e o resultado non puido ser peor: separación definitiva do servizo como directora da Biblioteca Provincial e da docencia na Escola de Artes e Oficios

A Comisión Depuradora C da Provincia de Córdoba elevou as súas conclusións o 12 de abril de 1937 e o resultado non puido ser peor: separación definitiva do servizo como directora da Biblioteca Provincial e da docencia na Escola de Artes e Oficios. Cinco sinaturas ilexíbeis xunto ao selo da Comisión preceden ao “conforme” de outras dúas firmas tamén irrecoñecíbeis e o tampón da Comisión de Cultura e Ensinanza da Xunta Técnica do Estado. Dous meses xustos máis tarde, o 12 de xuño unha Orde da Presidencia da XTE expulsaba a Carmen Guerra da función pública. A resolución condenatoria apareceu publicada no Boletín Oficial del Estado do día 16.

Unha vez rematada a Guerra Civil e xa promulgada a Lei de 10 de febreiro de 1939 fixando as normas para a depuración dos funcionarios públicos, Carmen solicitou a revisión do seu expediente. Tras dous anos sinalada e sen traballo, a bibliotecaria notificou ao director xeral de Arquivos e Bibliotecas, Miguel Artigas, o seu dereito de reabrir aquel expediente. Para iso, de maneira intelixente, Guerra San Martín aludiu ao feito de que “las sanciones impuestas a funcionarios públicos con anterioridad a la promulgación de dicha Ley [de 10 de febreiro de 1939] podrán ser revisadas”. En efecto, o artigo undécimo da devandita norma estipulaba a apertura dos expedientes cando “nuevos elementos de juicio puedan aconsejar la modificación de la resolución anterior”. A solicitude está asinada pola bibliotecaria o 19 de decembro de 1939, mais a pregunta fundamental é: cales eran eses novos elementos de xuízo?

A resposta atopámola nun feixe de declaracións, até vinte, asinadas entre o 19 de maio e o 7 de decembro de 1939. Todas elas son unha reacción ás peticións de axuda solicitadas pola bibliotecaria rioxana, unhas contestacións favorábeis en todos os sentidos a Carmen onde se mesturan nomes de xerarcas, alcaldes, funcionarios, cóengos, médicos, avogados, profesores, estudantes e mesmo un “cabaleiro mutilado”. Resultaría moi repetitivo e extenso traer aquí esas declaracións: “jamás he conocido a la Srta. Carmen Guerra actividad política alguna”, “joven ejemplar”, “verdadera española”, “afecta al Glorioso Movimiento Nacional”, “siempre se ha dedicado al estudio”, “profundas convicciones derechistas”, “asistí a clases de latín y en ninguna ocasión hubo otro tema de conversación”... Entre os declarantes aparecen os nomes de Patricio Fernando González de Canales López-Terrer, xefe das JONS de Sevilla e funcionario do Ministerio de Educación Nacional, José María Cortázar Ventosa, oficial honorario do Corpo Xurídico Militar, Germán Saldaña Sicilia, doutor en medicina e capitán médico militarizado, Manuel María de Arredondo López, primeiro alcalde nacional de Baquio (Biscaia) e outros máis. Non eran uns calquera.