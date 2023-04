Carta do Demo a Gonzalo Pérez Jácome

Miro a túa cidade e vexo que cando vén a noite os pobres, os drogadictos, os parias de Ourense seguen índose quentar na Burga, coma aqueles graxos que a fraca memoria desa cidade quixo borrar da súa historia. Pouco cambiou a cousa des que paseaba de ganchete co meu bo amigo Risco, rúa da Barreira arriba, camiño das canellas escuras nas que lle bisbei á orella moito do que logo asinou co seu nome. Tivo a decencia de querer contar a miña historia nun libro, mais eu xa fora pago e ben pago co que algún de vós teima en cualificar de certa sombriza tautoloxía. Pero o que toca agora é darche os parabéns, xa ben tarde, polo éxito electoral. Nada lle podo opor aos 13.000 veciños e veciñas que nas últimas eleccións escolleron o teu partido fronte ás outras opcións, novas ou vellas, do abano electoral municipal. As súas razóns terían. Eu, pola parte que me toca, moito che agradezo a deferencia de me contares entre os teus posibles parceiros na, por outra parte, ben magra cortiña ourensá. Algo é algo. Ademais, fronte a teoloxía, tan estudada e admirada, a demonoloxía pouca cancha gasta, ou poucas cátedras ocupa, e unha mención como a túa, por modesta que sexa, non se pode desaproveitar, madía leva!

Nisto ocorre como ca lingua galega. Se o castelán é cousa de Deus (eu non cho sei, porque non o trato, mais así semella pois é o que falan os seus ministros galegos, “con escasas pero honrosas excepcións” deixou dito Xabier P. DoCampo), o galego éche cousa miña e dos meus ministros, que se ven na obriga de falalo ás agachadas, arredor das queimadas, nomeando aves de má acordanza e bechos ruíns, ao pé das lareiras, nos relatos de lobos e aparecidos... Mesmo seica houbo un autor das vosas letras que planeou escribir un western no que os vaqueiros falaban castelán e os indios galego. Deus dea ghana de rir!

O Demo mora, direiche, por temporadas en Ourense. Gusta da calor dos seus adentros e non comparte a conveniencia de construír un parque acuático. Para min, como che ía dicindo e por irmos concretando, o síntoma que dá lugar a tan contundente resposta electoral ao teu favor ten moito de humor e un aquel nada desprezable de traxedia. Xusto as cualidades que máis me prestan! E non é nova a razón, mesmo era xa vella cando Risco ordenou en xuntar porcos e política para ben desa vosa literatura (si, tamén túa).