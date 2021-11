Caso Valtonyc: máis derrotas para o cumio xudicial español

A estratexia catalá do exilio, sen a que non se pode entender o roteiro decorrido polo rapeiro mallorquín e máis a súa transformación (ben para mellor) intelectual e humana nestes últimos catro anos, amosa, máis mes a mes ca ano a ano, que a democracia española é de baixa calidade

E, pola outra, o delicto de inxurias ao Xefe de Estado, vixente no Reino de Bélxica por lei de 1847 e que supostamente abeiraba tamén a euroorde española, ven de ser declarado inconstitucional polo Tribunal Constitucional do reino plurinacional, que resolveu deste xeito a segunda cuestión prexudicial que remesou o asisado Tribunal de Apelación de Gaant que, facendo pedagoxía para toda a Europa, amosa ter en conta tanto o Dereito europeo común como o Dereito Europeo de Dereitos Humanos.

Porque a Alta Corte belga ven de declarar inconstitucional o delicto de inxurias ao Rei (penado até con tres anos de cárcere e, xa que logo, habilitante de primeiras para alicerzar unha euroorde de prendemento e entrega) pola sinxela razón de que vulnera a liberdade de expresión recoñecida na Constitución daquel Reino, que segue o criterio do artigo 10 da Convención Europea de Dereitos Humanos, , como ordenan tanto a constitución belga como a española, que coinciden en se suxeitar ao Dereito convencional europeo de dereitos fundamentais na intrerpretación que del fai o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) de Strasbourg

É dicir, a xustiza belga non só ven de frustrar a extradición do rapeiro mallorquín, senón que tamén ven de demostrar a inconstitucionalidade do artigo 491 do Código Penal, que sanciona as inxurias ao Rei, porque o TEDH é a máxima autoridade xudicial española no eido dos dereitos fundamentais, consonte co artigo 10.2 da Constitución española que tantas veces ao día nomean Filipe de Borbón, Casado e Abascal.

A estratexia catalá do exilio, sen a que non se pode entender o roteiro decorrido polo rapeiro mallorquín e máis a súa transformación (ben para mellor) intelectual e humana nestes últimos catro anos, amosa, máis mes a mes ca ano a ano, que a democracia española é de baixa calidade e que o cumio xudicial español dirixe o deep state na historia represiva que tenta a subsistencia do proxecto oligopolístico, recentralizador e de apropiación rapaz das elites borbónicas representadas no palco do Bernabeu, aliadas co populismo españolista do “a por ellos”.