Cine e intolerancia

Charles Spencer «Charlie» Chaplin (1989/1977) xenio cinematográfico por excelencia, con incontables obras mestras tales como "A quimera do ouro", "Luces da cidade", "Tempos modernos", "O gran ditador", "Monsieur Verdoux"... tivo que buscar refuxio en Suiza para escapar a "caza de bruxas" levantada polo Comité de Actividades Antiestadounidenses, que quería encadealo, ao seren acusado de comunista, acusación para a que utilizaron a súa amistade con Bertolt Brecht. Unha persecución que tamén sufrirían outros grandes profesionais do cine como Alvah Bessie, Herbert Biberman, Lester Cole, Edward Dmytryk, Ring Lardner Jr., John Howard Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Adrian Scott y Dalton Trumbo -coñecidos como os 10 de Hollywood-.

Friedrich Christian Anton Lang (1890-1976) autor de títulos como "So se vive unha vez", "A muller do cadro", "Perversidade", "Mentres Nova York durme", "Desexos humanos"... tivo que fuxir a golpe de carozo de Viena a Paris para rematar refuxiándose en Nueva York pois Josep Goebbels quería fichalo para que dirixira a UFA e xa se sabía o que lle suporía o negarse a aceptar. Non poucos directores centroeuropeos seguiron o camiño de Lang para escapar do perigo nazi entre os que podemos destacar os grandes Billy Wilder ("O apartamento", "Primeira plana", "Con saias e ao tolo"...) e Ernst Lubitsch ("To be or not to be", "Ninotcha", "O bazar das sorpresas", "O ladrón na alcoba"...)