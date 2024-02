Claudio Rodríguez Fer rescata do esquecemento ao mestre e poeta antifascista Santiago Marcos

O seu coñecemento da natureza permitiulle fuxir polo monte e tivo distintos escondedoiros antes do definitivo: a bodega de dez metros cadrados do casarío familiar en Coto de Solaviña. Durante vinte e dous anos, dende 1936 até 1958, Santiago Marcos mantívose oculto co único contacto dos libros e dos seus irmáns, que foron chave para propagar a falsa idea de que se suicidara para que deixasen de buscalo, así como na axuda que fraternalmente lle prestaron ao mantelo con vida, podendo isto custarlles a súa propia. Grazas a eles, o poeta mantíñase informado do que pasaba no exterior, razón pola que as súas composicións denuncian o franquismo e aos seus colaboradores nazis durante a Segunda Guerra Mundial e honran a memoria das súas vítimas, ás que Santiago Marcos dedica composicións colectivas e, en determinados casos, individuais como, por exemplo, a Secundino Chamorro e Gaspar Fernández, alcalde socialista e secretario da Casa do Pobo en Roales de Campos. Deste xeito, Claudio Rodríguez Fer presenta numerosas composicións do poeta toupo que exemplifican os seus ideais anticlericais, antifranquistas, antifascistas, pacifistas, pero tamén de denuncia da desigualdade de xénero e de clase.