Para levar a cabo con éxito os operativos que culminarían nos asasinatos e as desaparicións era preciso contar cunha infraestrutura material e humana. Así, a ditadura puxo en funcionamento preto de 700 centros clandestinos de detención, tortura e execución. Un deles, talvez o máis coñecido, é unha antiga instalación militar que ocupa 17 hectáreas preto da Avenida do Libertador, en Bos Aires: a Escola de Mecánica da Armada. Se hai na Arxentina un lugar que simbolice o terrorismo de Estado ocorrido entre 1976 e 1983, ese sen dúbida é a ESMA. Hoxe, o Museo Sitio de Memoria ESMA acolle, ademais do propio museo, a Secretaría de Dereitos Humanos da Arxentina e a sede de Aboas e Nais de Praza de Maio. Malia as tentativas da estrema dereita arxentina por desvirtuar o sitio, cualificándoo de “lugar de desmemoria”, a Unesco acaba de declarar as instalacións como símbolo do consenso contra a ditadura e, sobre todo, Patrimonio Cultural e Natural Mundial. Toda unha vitoria.

As razóns deste avance innegábel pola memoria e a xustiza, así como nas condenas xudiciais a desatacados represores, son múltiples e variadas. E algunha delas está moi ligada aos antigos colimbas dos que falabamos con anterioridade. Así, unha campaña iniciada en 2010 animaba aos vellos soldados que realizaron a prestación militar obrigatoria a declarar sobre as súas vivencias nos anos da ditadura. O convite para narrar aqueles horrendos feitos represivos tivo como lema “O servizo miliar xa non é unha obriga; o silencio tampouco”. Os responsábeis da campaña entenderon axiña que se atopaban ante unha fonte de información extraordinaria. Pouco a pouco, os antigos soldados comezaron a falar e o relato resultou estarrecedor. Foron moi poucos os declarantes, apenas un 10%, pero os progresos acadados foron fundamentais para conquistar os obxectivos de verdade, xustiza e reparación marcados desde a fin da ditadura.