Como lograr a igualdade dende as autonomías? Dereitos LGTBI, feminismo e Galicia

A lexislación LGTBIQ galega

A primeira pregunta que hai que responder é que si, as comunidades teñen oportunidades e ferramentas para lexislar en materias de igualdade de xénero e LGTBIQ+

A primeira pregunta que hai que responder é que si, as comunidades teñen oportunidades e ferramentas para lexislar en materias de igualdade de xénero e LGTBIQ+. Por suposto, hai quen argumenta- con parte de razón- que isto pode xerar desigualdades entre as diferentes autonomías. Se ben isto pode levarnos máis a concluir que o Estado debe lexislar para garantir estos dereitos en todo o territorio que a pedir o fin das autonomías, que como xa dixemos pode ter diferentes demandas e necesidades que o goberno autonómico, polo de agora, non fixo moito en paliar.

As diferentes comunidades autónomas teñen diferente lexislación en materias de igualdade e dereitos LGTBIQ. Algunhas teñen lei trans e non LGTBI ou, como é o caso de Galicia, unha lei LGTBI, mais non unha lei trans. A resolución da lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia publícase no DOG o 14 de abril de 2014. A resolución da lei inclúe as razóns que as motivan, citando en primeiro lugar que o artigo 14 da Constitución, ese que di que todos somos iguais ante a lei, non cita a discriminación por orientación sexual, aínda que a xurisprudencia o inclúe na discriminación “ por cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Recollen, pois, que baixo a esixencia do Estatuto de Autonomía de Galicia a promover a igualdade entre os individuos, nace esta lei. Cítanse tamén numerosas declaracións internacionais sobre a materia. Se ben non debemos menospreciar a explicitación da orientación sexual e identidade de xénero como motivos de discriminación, porque ben sabemos aquilo de que verba volant, scripta manent, hai que aclarar que este é o punto principal da lei, que non supón avances moito maiores na materia.

Agora imos ó que vos interesa: quen votou isto? A lei foi promovida polo PSdeG e aprobada cos votos do PP, PSdeG e BNG e abstención de AGE e o Grupo Mixto por non considerala suficientemente esixente. Antes de ser aprobada, a lei pasou por unha enmenda do partido de Núñez Feijoo, presidente naquel momento. Esta enmenda supuxo a transformación do nome da lei e o recorte dun par de artigos referentes á visibilización do coletivo, que sería un paso áis aló do recoñecemento; a eliminación das sancións por acoso que non infrixisen o código penal; ou a esixencia de criterios clínicos para as operacións de reasignación de xénero, é dicir a patoloxización das identidades trans, contra as declaracións da OMS citadas na propia lei que rexeitan o tratamento das identidades trans como unha enfermidade. Esta lei, nin ningunha outra, tipifica como delito as terapias de conversión.