Comparacións odiosas

O día 19 de maio do 2023, saíu a noticia de que “o estado español, aumentará un 73% o gasto militar, ate 2026, para sumar 75.798 millóns de euros”. Seguro que ísta inversión é “supernecesaria”, pero logo valoramos o orzamento en cousas do día a día, como ter Pediatra no concello (temos 201 municipios na Galiza sin Pediatría), ter un servizo de urxencias a unha distancia lóxica, ter un/ha Psicólogx Clínicx sin unha lista de agarda interminable, ter un servizo de Matroa, ter o teu Médico de Cabeceira próximo e sin unhas esperas infinitas, poder asistir a unha consulta e non que teñas que dicir por teléfono o que che ocurre, etc...pois ben, neste contexto, sabemos que a Xunta de Galicia, paga á sanidade privada 611.000 euros...DIARIOS! Este ano 2023, dará 223 millóns de euros. E na última década, 2.000 millóns de euros. A externalización de diferentes servizos, como o das Ambulancias “do SERGAS”, cóstanos a frioleira do 13,9% do orzamento. Son datos oficiais do IDIS: Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade (entidade privada que aglutina este sector).