Compromiso dixital do alumnado e compromiso da Consellería, con quen?

Por iso das inercias diarias, hai un tempo que o profesorado cubriu -sen dar chío- unha enquisa que medía as súas competencias dixitais. O problema das preguntas escandalosas non tardou en chegar: empregas co alumnado realidade virtual?, consideraban barallar dende a Xunta xusto coa saída do Metaverso ao mercado. Agora envían a cualificación, o grao correspondente a cada traballador, detallado en indicadores de logro. Desta, xa non se trata dunha pregunta escandalosa, senón dunha proposta digna de ser impugnada nas rúas: debe conseguirse o “Compromiso dixital do alumnado”.

Compromiso non implica só un coñecemento de algo, senón a vontade firme de manter un vínculo. Esa vontade pode vir dada por determinacións racionais mesturada con elementos emocionais. Vontade é unha boa palabra para substituír “adicción”, afecto composto unicamente por partículas irracionais, e unha mala palabra para substituír o “coñecemento”, realidade constituída por elos intelectuais. Entendo que fuxían do primeiro termo, por isto da maquillaxe política, e que non estaban interesados neste último.