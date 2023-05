Concellos Galegos pola República

Mobilizacións unitarias pola República

Nos últimos anos promovéronse en Galiza numerosas iniciativas pola República, que conseguiron unha maior mobilización cívica alí donde foron convocatorias unitarias

Nos últimos anos promovéronse en Galiza numerosas iniciativas pola República, que conseguiron unha maior mobilización cívica alí donde foron convocatorias unitarias. Na Coruña celebrouse unha manifestación o 19 de xuño de 2014 coa participación de máis de 3.000 persoas, despois da abdicación do Rei Juan Carlos e coincidindo coroación de Felipe VI, baixo o lema Galiza pola República e polo dereito a decidir. O escritor Manuel Rivas lía un manifesto ao final da manifestación, que estaba apoiada por: BNG, EU, Anova, Equo, Espazo Ecosocialista, CxG, Fronte Cívica, PCG, Corrente Vermella, Nós-UP, Galiza Nova, XCG, CRMH, Nuevos Republicanos, Ateneo Republicano, A.C. O Facho, CIG, COG, Comités, C.S. Gomes Gaioso, 15-M de Monte Alto, 15-M da Ría, A.C. Alexandre Bóveda.

En Ourense convocábase ese mesmo día unha concentración na Praza Maior baixo o lema Galiza pola República. Polo dereito de autodeterminación. Recordaba o manifesto que “Ourense é unha cidade historicamente republicana, donde se proclamou a I República Galega no ano 1931 [27 de xuño], cidade que acolleu a personaxes tan destacados como Alexandre Bóveda, Benigno Álvarez e tantas outras heroínas anónimas que loitaron por defender a democracia e a liberdade no ano 1936 contra o golpe de Estado fascista que se levantou contra o goberno democraticamente elixido da República”. Apoiaban o manifesto: Galiza Nova, CIG, EU, PCG, XX.CC, Liga Estudantil Galega (LEG), Anova, CUT, Isca!, Bloque Nacionalista Galego, Comités, Espazo Ecosocialista, Equo, Causa Galiza, Galiza Pola Soberanía, CC.OO, Sindicato ferroviario, Amigos da República, UGT e Compromiso por Galicia.

Tamén na Coruña, con motivo del 50º aniversario (1969) da designación de Juan Carlos polo ditador Franco como o seu sucesor na Xefatura de Estado, constituíase o 27 de xuño de 2019 a plataforma cívica Galiza pola República e polo dereito a decidir, que en setembro de 2019 estaba formada por: A.C. Alexandre Bóveda, A.C. O Facho, C.S. Gomez Gaioso, C.S. A Comuna, Cultura Aberta de Carral, Acción Antifascista, Anova, BNG, Corrente Vermella, En Marea, Equo, Esquerda Unida, PCG, Podemos, Propolis, Unión Republicana, Galiza Nova, Isca, XCG, CIG, CRMH.

Esta plataforma cívica convocaba unha concentración no Obelisco o 23 de xullo de 2019 co manifesto GALIZA POLA REPÚBLICA E POLO DEREITO A DECIDIR:

O ditador Franco, que encabezou en 1936 o levantamento militar e fascista contra a democracia, nomeou a Juan Carlos como o seu sucesor. A monarquía actual é, polo tanto, herdeira daqueles que deron un golpe de Estado contra a República constitucional, elixida nunhas eleccións democráticas. Durante os seus 39 anos de reinado o rei Juan Carlos nunca condenou a ditadura franquista e nas súas manifestacións públicas falaba da “legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”, manifestaba “respeto y gratitud a nuestro Generalísimo Franco”, rendía “homenaje a su memoria”, falaba do “patriotismo” e “cualidades humanas” do ditador, a quen cualificaba como “figura excepcional”, “gran figura de nuestra historia”, “ejemplo único de amor a España”.

Juan Carlos sempre manifestou afecto e admiración polo ditador Franco. Nunha entrevista para a televisión francesa en 1969 cualificaba o levantamento militar e fascista de 1936 como unha “crise”. Un xornalista preguntaba a Juan Carlos Borbón: “¿Qué representa para usted el general Franco?” E contestaba: “El general Franco es verdaderamente una figura decisiva, histórica y políticamente para España. Supo resolver nuestra crisis de 1936. Desempeñó un papel político para sacarnos de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos treinta años ha echado las bases del desarrollo. Para mí, es un ejemplo vivo, por su dedicación patriótica diaria al servicio de España. Le tengo un gran afecto y una gran admiración”.

Franco morría o 20 de novembro de 1975 e dous días despois non escatimaba eloxios a Franco como “estadista” e “figura excepcional” na súa mensaxe de proclamación como rei de España perante as Cortes: “Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí, una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio”.

A monarquía borbónica está agradecida a Franco e a súa familia porque Juan Carlos foi rei pola designación do ditador. Por iso o rei Juan Carlos concedeu á familia Franco os títulos nobiliarios de Ducado de Franco e Señorío de Meirás, e fixo todo o posíbel para que os sucesivos gobernos non molestasen a esa familia e conservase, entre outros, o pazo de Meirás e a casa Cornide, mentres aumentaba o seu patrimonio e facían grandes negocios.

A abdicación do rei Juan Carlos non tivo outro obxectivo que salvar unha monarquía en descomposición e desprestixiada por numerosos casos de corrupción. Puxeron un novo rei en quince días, como fixeron en agosto de 2011 cunha reforma do artigo 135 da Constitución.

A monarquía é incompatíbel cun sistema democrático; é un réxime vitalicio e hereditario, que non ten en conta a vontade popular porque o rei, como xefe do Estado, non é elixido polo pobo nunhas eleccións democráticas.

Estamos a prol da ruptura democrática e queremos decidir sobre o noso futuro. Partindo da existencia dunha realidade plurinacional, estamos por procesos constituíntes nas nacións do Estado, para que a cidadanía poida decidir sobre o modelo político-institucional territorial e escoller a forma do Estado.

Queremos unha República laica, que acabe cos privilexios da igrexa católica, igualitaria, xusta e radicalmente democrática, que lexisle para a inmensa maioría da sociedade, poña freo á corrupción e ao enriquecemento sen límites duns poucos; que acabe cos recortes sociais que empobrecen ás clases populares; que respecte o dereito democrático a decidir o seu futuro da nación galega. Unha República que recupere a memoria histórica, acabe coa impunidade e condene a aqueles que durante a Ditadura cometeron crimes contra a humanidade, que non prescriben. Queremos xustiza e reparación para as vítimas do franquismo. A derrogación da Lei de Amnistía de 1977, tal e como recomendaron Amnistía Internacional e a Comisión de Dereitos Humanos da ONU, porque incumpre o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos das Nacións Unidas de 1966, asinado polo Estado Español en 1976.

Avogamos por un novo 14 de abril que abra unha segunda transición, que liquide definitivamente os residuos do franquismo, incrustados nas institucións, e permita a libre expresión de todos os que consideren que se pode mudar as estruturas do Estado para facelas máis transparentes, participativas e ao servizo da cidadanía. Estamos pola apertura dun proceso constituínte, que debe iniciarse cun pronunciamento popular en referendo sobre a forma de Estado. Chamamos á mobilización cívica para que se realice esa consulta. Como demócratas, pensamos que a República será unha realidade cando sexa reclamada pola maioría da sociedade.

A soberanía reside no pobo e, como dicía o manifesto da manifestación do 19 de xuño de 2014, lido polo escritor Manuel Rivas, “os dereitos están para exercelos e non para que os teñan conxelados nas neveiras do poder”. O ditador Franco xa decidiu en 1969, elixindo a Juan Carlos como o seu sucesor, e agora, 50 anos despois, queremos decidir nós.

A plataforma cívica GALIZA POLA REPÚBLICA E POLO DEREITO A DECIDIR, aberta desde a súa constitución á participación de persoas e entidades, organizará consultas para que o pobo decida: Monarquía ou República. Pedimos a vosa colaboración para difundir este manifesto e participar nas actividades que se programen.

Acabamos esta concentración como hai cinco anos, cando abdicaba o rei Juan Carlos.

Galiza pola República! O pobo unido xamais será vencido! Viva a República!

Comunicaban o apoio a este manifesto outras entidades de toda Galiza: Asemblea Republicana de Vigo, Ateneo Republicano de Valdeorras, Agora Galiza-UP, Colectivo Republicano de Redondela, Obradoiro da Historia de Orde, Asociación Viguesa pola Memoria do 36, Fundaçom Artábria de Ferrol, Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia, A.S.C. Muíño do Vento de Canido (Ferrol), Estudantes Antifascistas e Ferrol en Común.

Por outra parte, esta plataforma cívica convocaba unha concentración na Coruña o 21 de novembro de 2020, coincidindo co 45º aniversario da proclamación de Juan Carlos como rei (22-11-1975), e difundía o manifesto Non queremos monarquía herdeira do franquismo. Galiza non ten rei, que devolvan o roubado.