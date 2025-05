Congreso do PP: cambiar algo para que todo siga igual

Neste vindeiro Congreso de xullo, Alberto Núñez non vai propiciar unha nidia delimitación política e ideolóxica co que representa Vox. Nin sequera vai facer como o actual primeiro ministro alemán (da CDU) anunciando previamente o explicito rexeitamento dunha coalición gobernamental co partido de Abascal. Se esa alianza resultase necesaria aritmeticamente para chegar á Moncloa, non tería dúbidas para asinala porque as vindeiras eleccións xerais constitúen a derradeira posibilidade para non finiquitar definitivamente a súa carreira política.

O que está sucedendo con Carlos Mazón ilustra sobre os limites na xestión do liderado de Feijoo no seo do PP. Repítese, ate certo punto, o modelo da relación con Ayuso: desexaría exercer un dominio inequívoco sobre esas figuras que camiñan cunha autonomía que nunca aceitou na súa andaina galega (agás no caso do pacto con X. M. Baltar para acordar un reparto do poder orgánico) pero carece da fortaleza suficiente para facelo efectivo. Agarda que o eventual paso pola Moncloa resolva esta anomalía a través dunha maior e decisiva influenza mediática que hoxe non posúe.

O contido que teña finalmente o Congreso de xullo non será relevante para o resultado da cita coas urnas. Servirá, iso si, para comprobar se o ex-presidente da Xunta mantén, efectivamente, o control do poder interno

Os mais solventes estudos demoscópicos certifican unha significativa asimetría: o PP mantén un elevado nivel de fidelidade entre os seus votantes habituais mentres que a figura de Alberto Núñez está perdendo crédito entre eses mesmos sectores. Semella que o comportamento electoral dese universo social non depende das virtualidades que presente o candidato. A conclusión está servida: o contido que teña finalmente o Congreso de xullo non será relevante para o resultado da cita coas urnas. Servirá, iso si, para comprobar se o ex-presidente da Xunta mantén, efectivamente, o control do poder interno.