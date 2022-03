Contra a Guerra en Ucraína, necesitamos a Paz

Por iso, é necesario e urxente que abandonemos a pasividade e nos impliquemos, nosoutras e nosoutros, cidadás e cidadáns do único planeta que nos acolle, no esforzo por parar a guerra

Por iso, é necesario e urxente que abandonemos a pasividade e nos impliquemos, nosoutras e nosoutros, cidadás e cidadáns do único planeta que nos acolle, no esforzo por parar a guerra, por deter a morte, por gañar tempo para crear un espazo no que a lóxica do medo se impoña sobre a lóxica da destrución. Non o faremos porque sexamos mellores, farémolo porque a alternativa pode ser a destrución. Noam Chomsky, ese sabio bo, sintetizouno, “A confrontación é unha sentenza de morte para a especie. Estamos nun momento crucial para a historia da humanidade. Non se pode negar. Non se pode ignorar”.

Necesitamos parar esta guerra tamén porque fai aínda máis difícil afrontar os outros grandes desafíos, a adaptación da economía humana aos límites físicos do planeta, a loita contra a crise ecolóxica e a mudanza climática, o combate contra a pobreza para garantir a satisfacción das necesidades básicas de todas e de todos. Porque as consecuencias económicas se van sentir en todo o mundo. Nos países ricos o aumento dos prezos da enerxía e dos cereais, degradará as condicións vitais das clases traballadoras e as persoas máis pobres. Nos países empobrecidos, aumentará a miseria e a fame, a fame.