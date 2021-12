COVID-19, xestión do goberno galego e atención primaria

Ou manexamos a COVID-19 como un catarro, sen facer probas salvo empeoramento clínico, ou continuamos tratando este virus como un problema ameazante, que pode matar. Nese caso, se somos coherentes, teríamos que ir a un novo confinamento.

A COVID-19, en Galicia e nestas datas, coas características epidemiolóxicas actuais sitúanos nun novo dilema, ante unha posible nova estratexia. É certo que non se pode dun día para outro cambiar de paradigma, de estratexia de actuación fronte á COVID, as nosas cabezas necesitan tempo para asimilar novas mensaxes pero non podemos continuar con decisións temerosas, como a da Comisión de Saúde Pública ou as do goberno galego.

Ou manexamos a COVID-19 como un catarro, sen facer probas salvo empeoramento clínico, ou continuamos tratando este virus como un problema ameazante, que pode matar. Nese caso, se somos coherentes, teríamos que ir a un novo confinamento. Por agora só se ven actuacións aparentes, con pouca xustificación científica. Ou non se illa por ser un problema banal ou hai que manter os 10-14 días que dura a infección. Non se ve ningunha análise seria.

Estamos nun momento de confusión onde o goberno galego non toma decisións e, cando o fai, non as comunica, trasladando a responsabilidade á atención primaria, aos administrativos, enfermaría e médicos de familia.