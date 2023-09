Cuestións de identidade nalgunha música galega actual

A galeguidade lisa e a estriada

A suposta diversidade cultural resulta, así, inocua para as lóxicas extractivas nas que se inclúen as zonas periferizadas. Isto xera un «devir negro» do mundo, reflexionou Mbembe, devir que Ataque Escampe puido representar en Tourilandia (TVG, 2012) ao tocar A cabana do Tío Tom imitando un espectáculo de menestréis, isto é, evidenciando as políticas culturais que promoven non só os estereotipos, senón a obrigada incorporación dos mesmos por parte dos suxeitos anulados no estereotipo ou obrigando a asumir a diferenza dende a renegación, achegou Bhabha n’O lugar da cultura (1994). Mais como o escravo busca ao amo, por dependencia, non por amor, reproduce a visión que este ten del e polo tanto respondería así a unha «lóxica autocolonizadora», como expuxo Miguélez en Galiza, um povo sentimental? (2014), o que «facilita as relacións coloniais», insistiu Bhabha, pois estereotipo colonial sempre oscila entre a barbarie e a civilización.

O contexto de crise económica dos anos dez, provocou unha resposta xeracional que apelaba a reivindicación dunha identidade galega que precisaba ir acompañada da posibilidade de decisión e xestión dos propios recursos en función dos intereses nacionais, ou denunciaba o control alleo da infraestrutura

No caso galego, a síntese entre tradición e modernidade foi potenciada dende o Decreto 121/2011 do 16 de xuño, a propósito da constitución, por parte da Xunta, da marca turística de Galicia. Con isto preséntase un Outro que é alter e non alius, é dicir, que é diferente sen que a súa diferenza implique un reto, unha destitución da hexemonía do suxeito principal. Trátase dun outro domesticado e non totalmente alleo, trátase dunha diferenza sen perigo, dunha subalternidade. Algunhas propostas musicais galegas, como as Tanxugueiras, Baiuca ou Moura, formulan unha ponderación entre a tradición e a música electrónica ou o rock psicodélico, apelando a elementos icónicos da cultura galega (Figa, Morriña, Embruxo), como un xeito de preservar a identidade nacional. Porén, os antagonismos e da multiplicidade que a compón parece estar presente na pioneira Mercedes Peón, ao desarticular a linguaxe ata achegala a unha phoné, a unha voz que foxe do apolíneo e que, como concepto, ten transcendencia ontopolítica.

O desclasamento da cultura galega, propiciado polos procesos de periferización e co auto-odio como consecuencia, aparece na música duns anos 10 que chegaron con contracción económica, nun contexto que parecía decantar as liñas políticas cara a redistribución, en alusión ao debate clásico entre Butler e Frazer. Facíase aparecer con ironía e con conciencia política, por exemplo, nas letras de Emilio José en Agricultura livre ou en Ourense: Todo o que podes facer é coller o coche e ir a Bershka ou Springfield a pasear, claro, polo centro comercial (…). John Coltrane nas Burgas veu e foise, todo o que dixo foi que basura: esta é unha provincia case tan grande coma Madrid e veñen de Madrid a decidir». Igualmente, Ataque Escampe en Galicia es una mierda (2008) recrea aquel é unha merda ser escocés de Trainspotting (Danny Boyle, 1996). Por outra, o centro comercial formaría parte dunha idade posmoderna da paisaxe galega, «con eucaliptos e lumes, centros comerciais e, agora, eólicos», xa dixera Lamas en Galicia borrosa (2004).

Existen como pouco, logo, dúas posibilidades, sinala Gondar na Crítica da razón galega (1993): denunciar a colonización, que «non ten outra mentalidade que ao depredador que caza no que non é seu», ou intentar proxectar que «aquí tamén somos modernos», evocando, parece, a figura do parvenu. Aínda que semella que a chegada á década dos 20 tendeu ao polo da representación, Breogán Xague, na 14ª Miudiño Sessions que publica Vinte de Praza –e organiza A Regueifa Plataforma 2.0- alude á posible necesidade de «saír de aquí», da emigración, das condicións materiais afrontadas individualmente. Porén, a Familia Caamagno, da xeración anterior, revive o Xuntos de Juan Pardo para facelo transitar cara unha estrutura social que se desfai da alienación político-económica, mais ríndose, iso si, de calquera réxime de verdade.