De guerra en guerra

Pero, que son as guerras? Eu diría que, nin máis nin menos, a froita do egoísmo. E do seu fillo: o odio. A maioría das guerras xorden desa teima humana de acumular bens materiais e poder, de posuír e dominar. Velaquí as conquistas de territorios e das súas riquezas, onde a máxima expresión foron os imperios, e a conseguinte defensa dos mesmos. Algunhas veces, a orixe do conflito aínda é máis complexa: a convicción de que uns individuos da raza humana e as súas crenzas son superiores a outros. Moitas veces, ambas premisas xúntanse na raíz dos conflitos. E chove sobre mollado. Seguramente, e para variar, mesmo se terá iniciado algunha guerra por amor. Ou por desamor.

Durante miles de anos, as guerras acostumaban rematar cunha parte vencedora e outra vencida; case nunca de todo, o que acostumou dar orixe a novas guerras. Outras veces, as guerras remataron por esgotamento das partes, o que deu lugar a solucións negociadas, non sempre definitivas. Certamente, o ser racional interesado é tan absurdo, tan irracional, que foi quen de inventar as guerras e, ata o momento, despois de centos de miles de anos de civilización, incapaz de atopar outra forma de resolución de conflitos máis racional. Imaxínense que Rusia e Ucraína, dentro de 3 días, 2 semanas, 1 mes… cansas de destruírense e de matárense, acordan o cese da guerra. Para que terían servido o sufrimento, os miles de mortos e a destrución que se tivesen producido ata ese momento? Para pouco máis ca para enriquecer os fabricantes de armas, os especuladores que acumulan materias primas que escasean e os xestores e executores que se encarguen da reconstrución dos lugares afectados. Así aconteceu tantas veces ó longo da historia: inicio da guerra, sufrimento, morte e destrución ata a extenuación e, finalmente, volta ó punto de partida. Irracional!