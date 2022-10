De Moscova a Barcia, unha aldea de Navia de Suarna

A ferraría ocupa a parte baixa da casa, se cadra en tempos foron as cortes; dende un currullo seducen aos meus ollos dúas obras que reinterpretan a Henri Matisse, nunha simbiose de pintura e ferro que xoga coa fondura

Unha tarde outonal andei pola Pobra de Navia, andamos, porque eramos cinco; con Xesús Trashorras de guía. Foi quen me presentou a Pavel e Alisa, aos que coñecía fai tempo e xa lles encargara algún traballo, como un rótulo de ferro para a fachada da “Casa do Regueiro”; semellante a moitos que vin neste paseo e que humanizan o entorno urbano. Uns estranxeiros que xa non o son, que se un día marchan poderían dicir que emigran, mais un cidadán do mundo só emigra nunha viaxe espacial. A forxa do seu taller derrete fronteiras como se foran de mel, mais xa Carlos Oroza profetizou: “Deixade que o trigo medre nas fronteiras, porque unha flor non pode ser fermosa se non deixades que o trigo medre nas fronteiras”.