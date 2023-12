Defendemos a Sanidade Pública

Deterioración da Atención Primaria en Galicia

As plataformas en defensa da sanidade pública, sindicatos, partidos progresistas e asociacións de usuarias uníronse nun chamamento conxunto para denunciar o grave problema do desmantelamento da atención primaria durante os gobernos do PP na Xunta. Esta situación ten graves repercusións sobre a saúde da poboación, xerando o colapso das urxencias hospitalarias e un incremento exponencial nas listas de espera.

A atención primaria é fundamental para garantir unha atención sanitaria de calidade e accesíbel para toda a cidadanía. Porén, nos últimos anos produciuse unha deterioración notábel neste nivel asistencial, o que levou a unha diminución na calidade da atención ofrecida e a un empeoramento dos indicadores de saúde da cidadanía galega.

Esta deterioración na atención primaria foi preocupante e podería xerar importantes repercusións na saúde da poboación. A medida que se van reducindo os recursos e o persoal nos centros de atención primaria, os tempos de espera prolongáronse, dificultando o acceso aos servizos de atención médica e xerando frustración entre os pacientes.

Ademais, a falta de investimento en tecnoloxía e en formación do persoal limitou as capacidades de diagnóstico e tratamento dos profesionais da atención primaria. Esto provocou que moitas doenzas non sexan detectadas a tempo ou sexan mal tratadas, o que podería contribuír á deterioración da saúde da poboación.

É fundamental que se invista na atención primaria e se reforcen os recursos e o persoal nestes centros para poder reverter esta tendencia negativa. Desta maneira, poderase mellorar a calidade da atención ofrecida e poderanse atender as necesidades de saúde da poboación de xeito máis efectivo.