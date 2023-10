Derrota iliberal en Polonia e devezo europeo

A oposición obtivo maioría absoluta, pero o proceso de formación de goberno non será sinxelo. É probable que o presidente Andrzej Duda nomee primeiro ministro a un representante do PiS, ganador das eleccións, para que tente formar goberno. Será a quenda dos liberais só cando o primeiro ministro designado por Duda, previsiblemente o actual líder do executivo, Mateusz Morawiecki, non acade os votos suficientes no Parlamento. Esta eventualidade implicaría que o PiS permaneza á fronte do país até mediados de decembro de xeito provisorio, con pleno control sobre o aparato do Estado. Neste senso, está por ver en como e en que condicións o poder será transferido ao novo executivo de Tusk, non podendo excluír algún tipo de manobra dilatoria, de desprestixio do proceso electoral e de deslexitimación do sistema de maiorías parlamentarias e dos partidos de oposición, presentándose os iliberais como senlleiros baluartes da democracia polaca, arremedando a deriva de Feijoo en España.

Salvados os obstáculos e pasado o ruído, certo que a vitoria da oposición abre a vía para unha reorientación da política interior, sendo as prioridades o desaloxo de extremistas do sector público e medios de comunicación de Estado, e a restauración do Estado de dereito, que debera ter como contrapartida o desbloqueo dos fondos da UE

Salvados os obstáculos e pasado o ruído, certo que a vitoria da oposición abre a vía para unha reorientación da política interior, sendo as prioridades o desaloxo de extremistas do sector público e medios de comunicación de Estado, e a restauración do Estado de dereito, que debera ter como contrapartida o desbloqueo dos fondos da UE. Emporiso, o novo executivo deberá facer fronte a atrancos como que o presidente Duda proceda a vetar cada acto lexislativo, non tendo a coalición gobernamental os 3/5 necesarios na cámara para superar a censura. Certo tamén que baixo o mando de Tusk, Polonia debera ser un actor construtivo na política comunitaria, restaurando as relacións cos demais de socios. No entanto, cunha oposición antieuropea forte e hostil cada medida de acercamento a Bruxelas será obxecto de arduos debates que minorarán a marxe de acción de goberno. Amais, Tusk herda unha delicada situación económica, cunha elevada inflación con visos de permanencia e cos recursos do Estado baixo presión, acadando a débeda unha cifra récord. Un contexto con certeza pouco indulxente, pero que non agocha a ilusión coa que Europa acolle a nova etapa que se abre en Polonia.