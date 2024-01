Día da candeloria ou "facerse un Mañueco"

O PSOE nunca asentou un proxecto pensado e dirixido desde Galicia, sempre máis preocupado polos intereses do partido en Ferraz e ocupado con micro proxectos localistas, en pugna permanente.

O BNG é un partido nacionalista na súa estrutura, pero o seu ADN é o dun partido de esquerda populista sempre mirando de esguello o que facían os seus colegas vascos, antes, e os seus colegas cataláns, na actualidade. Até o punto que entre o ADN e a mirada extraviada fáiselles imposible definir unha estratexia pensada para a maioría social dos galegos e as galegas. Por outra banda, a súa influencia na política española dio todo (non se pode estar cinco anos e dúas lexislaturas vendendo o mesmo farol da rebaixa da AP-9 – empiricamente non acreditada - ou destacando pola estrafalaria posición do apoio á invasión de Ucraína por Rusia).

Así que todo parecería apuntar a que o PP volvería revalidar a Xunta de Galicia por amplísima maioría como o veu facendo durante toda a etapa democrática, a excepción do tripartito PSOE-CG-PNG (1987-1990), tras unha moción de censura con tránsfugas, ou do bipartito PSOE-BNG (2005-2009), tras unha foto finish decidida co fraguismo en fase terminal e levantada pon o ‘Non á guerra’ e o ‘Nunca Máis’.