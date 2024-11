DINA de Valencia. Mesma catástrofe e distintas caras: solidariedade, odio e infoxicación

Dúas semanas despois da DINA, vemos tamén que o odio está emerxendo entre ese barro, caldo de cultivo para que determinadas persoas

Neste contexto, debemos lembrar a erupción do volcán de La Palma e aquelas informacións publicadas que afirmaban que a veciñanza canaria durmía no chan e os que alguén decidiu designar como ilegais, en hoteis. Odio dixital, que por desgraza, se repite de novo nesta traxedia e que parece que non hai dimensión de cambio.

Saqueos atribuídos ao colectivo de etnia xitana ou axudas para os inmigrantes son conceptos que se colan no escenario post-dina e que serven para apreciar en toda a súa dimensión ese odio, xa que pouco teñen que ver cun fenómeno meteorolóxico pero si co racismo e quizais con ignorancia política.

Bulos que alimentan prexuízos xenófobos Porque a inmigración é a temática dos principais bulos, segundo o Eurobarómetro de Opinión Pública na Unión Europea do 2023,e isto non o podemos obviar.