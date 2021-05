Do Curdistán a Europa a pé

Erbil, capital do Curdistán iraquí, é unha das cidades habitadas máis antigas do mundo. Durante a Idade Media foi un centro comercial de gran importancia, conectado a Irán, Siria e Turquía. Nos anos máis violentos da guerra de Iraq acolleu desprazados das zonas máis belixerantes do país. E tras o derrocamento de Saddam Hussein, en 2003, pasou a comandar a lista de cidades ricas. A economía creceu de tal maneira que decontado se construíron centros comerciais e grandes edificios cos que prestar servizo a unha puxante industria petrolífera que atrae a comerciantes de todo o mundo. E con eles chegou un turismo de elite que fai que a cidade chegue a compararse con Dubai.

A cidadela de Erbil é unha das iconas do lugar, un atractivo que non pasou desapercibido para os refuxiados sirios que toparon acubillo na cidade. Con todo, os milleiros de persoas que fuxían da guerra de Siria só buscaban un sitio tranquilo onde poder vivir e Erbil ofrecéullelo. Na capital residen preto da metade dos 250.000 refuxiados sirios que viven no Curdistán iraquí. Deles, máis de 30.000 viven nalgún dos campos de refuxiados distribuídos arredor da urbe, como o campo de Qushtapa, lar dunhas 7000 persoas. É nese campo no que se estableceron Shadi e Hadiya, e en canto puideron levaron con eles a súa filla, que agora sete anos, familia á que se sumou outro fillo que naceu no campo hai menos de un ano. Aí, no mesmo habitáculo pequeno onde comen e dormen, traballan, continúan a exercer o ensino, pois ambos son mestres e exercen grazas á plataforma Natakallam (Falamos, en árabe).