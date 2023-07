Do infinito, o indeterminado e o necesario

“Dun ou doutro modo, os negocios e as disputas, incluídas as de índole política, acababan nos tribunais. Máis que na asamblea popular, era alí, nos tribunais, onde os cidadans-xuízes administraban a vida da comunidade”.

Estas son liñas extraídas de “O mundo de Atenas”, escrito por Luciano Cánfora, un dos maiores coñecedores do mundo clásico en tanto en canto historiador da Antiguidade e filólogo clásico. Se no último artigo propuxen un achegamento á Diké clásica, á noción Platónica mais, sobre todo, á noción Aristotélica do valor xustiza, tratando de insinuar a súa vixencia, importancia e utilidade na sociedade contemporánea, neste artigo imos facer unha dialéctica descendente e poñer algo máis os pés no chan.

Se hai algo que me chamou sempre poderosamente a atención n@s autodeniminad@s suxeitos da esquerda cultural e política da península é a súa dificultade para negociar o traxecto mental do abstracto ao concreto, e viceversa, coma se un tivese que escoller entre renderlle contas exclusivamente aos feitos en sí (sic) desprezando os valores ou ben render conta exclusivamente aos valores restando importancia aos feitos sociais, culturais, históricos e políticos que, coma sempre, son coxunturais e continxentes. Entre estes dous mundos absurda e disfuncionalmente illados, sen conexión dialéctica mutua, pódese afortunadamente militar aínda nun topos mental e afectivo que non renuncia, nin á importancia afectiva e movilizadora dos valores (ética), nin á importancia cognitiva de tracexar unha interpretación da realidade o máis precisa e ecuánime posible (ciencia). É precisamente nese espazo intermedio onde un debe situarse para escapar do fanatismo de partido, tanto cando o departamento de prensa e comunicación do partido do turno colle a súa metralleta retórica para impoñer a súa lectura da realidade como cando os seus cargos políticos tentan facer aloumiños afectivos aos cidadáns con palabras cargadas de significación ético-afectiva sen actos en consecuencia.

Ningún valor coma o valor xustiza ten tanta relevancia na batalla política cotiá, e quen ouse considerar que a politización da xustiza é, habitualmente, unha das múltiples tretas dos partidos políticos realmente existentes para polarizar o ecosistema social e forzar a tomas de posición apresuradas e desinformadas, enuncia unha verdade parcial, xa que o valor xustiza, en tanto que valor, vai a estar sempre presente en tódolos poderes dun xeito directo ou indirecto, así o executivo coma o lexislativo, o xudicial, o mediático e sí… tamén o militar e o relixioso. Alí onde hai comunidade humana existe sempre o conflictivo interrogante de como desfacer entuertos humanos, demasiado humanos, e iso é tan certo para as comunidades humanas que se configuran fóra das institucións e vacas sagradas das nosas democracias realmente existentes coma persoal e colectivamente comprometidos dentro das mesmas. Que cada un destes poderes teña os seus procedementos e protocolos ritualizados para garantizar un precario e moitas veces inexistente equilibrio non quere decir que exista un illamento entre a mera administración política e o debate ou o conflicto de fondo calado ético.

O valor xustiza era o que vertebraba a vida moral e política da polis grega, moito máis que o Ágora: cinco mil persoas como máximo, como enunciou e investigou Luciano Cánfora, era o censo aproximado das almas habitualmente asistentes ao mesmo. Moi poucos en relación ao censo formal e real total de cada unha das polis. En realidade, era o Aerópago, unha institución sociolóxicamente aristocrática, a que fiscalizaba aos tribunais populares –a Eliéa– nos que adoitaba escollerse por sorteo a 500 homes de entre 6000 cidadáns. A maior parte dos conflictos que se dirimían no Aerópago estaban relacionados con cuestións económicas, así que xa poden imaxinar vostedes o grado de protección e seguridade que podería amparar ao grego non pertencente á aristocracia. Foi Aristófanes, na súa traxedia As avespas, quen escenificou a imperfección e o conflicto intrínseco nestas institucións satirizándoas sen piedade. Non debe estranar en absoluto que moitos tráxicos gregos, ademais da súa actividade creativa a través das traxedias, fosen tamén moi activos en política; dito dun xeito laxo e directo: eran de xinea aristocrática moitos deles, mais dunha aristocracia moi escéptica cos mitos políticos da Grecia clásica.

Platón e Aristóteles non deixaban de escandalizarse coa realidade cotiá da política do periodo clásico, mais a súa proposta era prescriptiva, non descriptiva: as súas propostas precisaban o logos, mais un logos que estaba máis alá e máis acá dos feitos considerados en sí mesmos. Nos tráxicos gregos non hai concesión ontolóxicas á linguaxe, non hai noesis, non hai ascenso, nin ao platónico mundo dos arquetipos/ideas arrincadas da súa materialidade nin ao aristotélico mundo das substancias primeiras e segundas que unifican en conceptos máis ou menos xenéricos, máis ou menos específicos, toda a diversidade e movemento da natureza.

Enténdese agora, entón, porqué platón quería domesticar aos poetas e aos tráxicos para que a súa actividade estética e política non fose moi destructiva e, en certo modo, asumisen como mínimo unha revalorización crítica e prescriptiva dos mitos políticos da Grecia clásica: o preeminente era propoñer unha paideia -educación- que salvase ás institucións gregas da decandencia na que se vía sumida. O máis humano, demasiado humano de Platón, por non dicir cómico, demasiado cómico, foi o irreflexivo arrouto de queimar os seus ditirambos e cantos lírico-poéticos de xuventude para adicarse exclusivamente á filosofía despois de presenciar por primeira vez o mester de Sócrates. Semella que o rapaz tiña habilidades poéticas e líricas, mais cando a súa conversión ao logos filosófico comezou a meterse inevitablemente en política, a posibilidade de fiscalizar un chisquiño o que facían poetas e tráxicos comezou parecerlle tamén racional ao seu maxín. Non se crean que Aristóteles se librou desa ansia redentora na actividade estética, e para mostra, un botón: “canto máis só me atopo, mais consolo atopo no mito”, deixou escrito o sabio estaxirita.

No meu artigo anterior suxiro a importancia da recuperación da Diké aristotélica pola súa vontade de anclaxe dos universais aos concretos, partindo dun principio de equidade e prudencia –phronesis- que non só non é absoluto e válido para tódalas situacións, persoas e asuntos, senon que se formula “ensuciándose” nas mesmas. Pásmame comprobar cómo moitos activistas dentro dos movimentos antirracistas, feministas, lgtbi.. etc, miran con tanto descoñecemento e paternalismo de modernetes aos clásicos cando precisamente a mesma solución que procuran para as súas loitas, así como as mesmas situación históricas e culturais nas que están inseridos, teñen moita semellanza -evidentemente, non unha semellanza plena- coas súas: a diké aristotélica, así pois, ao concretarse en situacións, suxeitos e asuntos diversos, non ten máis que proxectarse nas mesmas. Como sociólogo, cónstame que é necesario partir de feitos concretos, armarse de fontes de información diversas e lecturas vinculadas, analizar críticamente as cociñas estatísticas traducir as ideas-forza esenciais dos discursos en pugna así como as súas contradiccións lóxicas.. etc; mais cando a dimensión volitiva e afectiva do ser humano comeza a manifestarse nestas loitas contemporáneas é radicalmente imposible non botar man dos clásicos xa que os seus mitos, a súa literatura, o seu pensamento e a investigación historiográfica móstrannos algo esencial, a saber: que por moi diferente que sexa un suxeito e unha situación, individual e colectiva, ésta non deixa de ser un eco significativo de pasadas experiencias sen estar atada ás mesmas: non se trata de procurar nas humanidades un espello identitario para a contemporaneidade e os contemporáneos, senon un coñecemento integrador e holístico da experiencia humana –experiencia estética, científica, histórica, política, ético-moral, etc- que poida servir como ferramenta contra a desintegración e guettificación das conciencias e como freo dunha tendencia enfermiza cara a hiper-especialización do coñecemento e cara un utilitarismo económico sen sensibilidade ética, moral e ecolóxica algunha.

Téñase en conta o seguinte e aproveitemos de novo para volver á cuestión das devanditas raíces da civilización europea: cando botamos as mans á cabeza polo funcionamento dos nosos sistemas xudiciais e económicos, facémolo porque, máis ou menos conscientemente e máis alá da técnica xurídica, económica e politolóxica, hai unha noción de xustiza latexando nos nosos corpos e conciencias: as raíces do logos grego dende as que se formularon as primeiras noción de xustiza, como xa enunciei no anterior artigo, non son froito do xenio autóctono -sic- grego, co cal isto plantexa un reto, tanto a calqueira noción identitaria de Europa coma a calqueira noción culturalista-identitaria: ningún elemento simbólico e material creado polo ser humano ao longo da súa aparición e evolución no planeta é autosuficiente en perspectiva histórica, isto é, tódolos elementos simbólicos e materiais dunha cultura X nun territorio X teñen un fío de transferencia dende outra cultura e outro territorio. As nosas outredades son, en realidade, un mero convencionalismo lingüístico -polo tanto, algo superficial e utilitariamente cotián- que pode ser útil para autodefinirnos en relación a unha colectividade humana específica, mais que non o é en absoluto para percibir as semellanzas que habitan esas outredades, isto é tan certo para as outredades raciais coma sexuais, de xénero, orientación sexual, culturais, de clase, relixiosas…etc, metan vostedes o que queiran no pote da humana conditio.