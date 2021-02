Ekuxei, día da lingua materna

O 21 de febreiro de 1952 a lingua bangladesí converteuse en estandarte da liberdade e en catapulta da independencia da terra do bengalí, Bangladesh

O 21 de febreiro de 1952 a lingua bangladesí converteuse en estandarte da liberdade e en catapulta da independencia da terra do bengalí, Bangladesh. Nesa altura, a multiplicidade de linguas do subcontinente indio estaba repartida en dous estados: India e Paquistán. Este último, dividido en dous territorios separados, apenas tiña na relixión un punto de enlace. Mais esta non era suficiente para unir o estado e aproximar ambas as beiras no resto de referentes culturais.

Por unha banda, Paquistán Occidental mantivo os lazos culturais co mundo árabe e xuntou os diferentes dialectos falados no lugar nun combinado que se converteu en oficial e que mesturaba hindi e farsi cunha base árabe e turca. Por outra banda, Paquistán Oriental seguiu a empregar o bangla, como os veciños da Bengala india, e nunca perdeu a súa identidade lingüística malia os anos de ocupación británica.