Eloxio da enfermería. Elexía da medicina?

Roga: “grupo de persoas que se xuntan para facer un traballo axudándose de forma recíproca”. Diccionario RAG

Cada vez que acudimos a un centro sanitario, ou somos atendidos por profesionais de urxencias extrahospitalarias, un conxunto de sanitario préstannos a súa asistencia dunha maneira conxunta tratando de combinar as habilidades e competencias de cada un ca intención de proporcionarnos o mellor resultado posíbel. Cada un destes sanitarios ten unha función insustituíbel, e a ausencia de calquera destes actores pode convertir en inútil calquera acto sanitario. Esta roga de sanitarios inclúe (e seguro que esquezo algún) médicos, enfermeiras, celadores, técnicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, auxiliares, farmacéuticos, traballadores sociais,…. O colectivo de enfermería, do que hoxe quería falar, constitúe un grupo enorme, con multitude de áreas de especialización, se ben soamente están recoñecidas no noso contorno apenas 7 especialidades, como son enfermería obstétrica e xinecolóxica, saúde mental, coidados médico cirúrxicos, enfermería xeriátrica, enfermería familiar e comunitaria, pediátrica e do traballo. En todas estas áreas desenvolven con graos variabéis de autonomía o seu traballo diario; por exemplo se unha nai acude a parir a un hospital e o parto transcurre de forma normal, é posíbel que non vexan a nengún obstetra nen anestesiólogo en prácticamente nengún momento. Non esquezamos que se trata en principio dun proceso fisiolóxico, e unha nai a priori non é unha doente.

Até que un coñece como doente a sofisticación dos procedementos que se levan a cabo diariamente nos nosos hospitais, resulta difícil de inmaxinar o nivel de especialización que require a enfermería no noso contexto. En cada especialidade cirúrxica e nos seus quirófanos unha multitude de enfermeiras anónimas leva a cabo con total solvencia a asistencia e instrumentación de procesos de gran complexidade como os neurocirúrxicos, a cirurxia torácica, transplantes, cirurxía laroscópica robótica, intervencións endovasculares, implantes de válvulas cardíacas, embolización de aneurismas cerebrais, instrumentacións da vía aérea e pleurais, procesos endoscópicos dixestivos. Pero tamén fora dos quirófanos adican os seus esforzos a asistir nas circulacións extracorpóreas nas nosas unidades de coidados intensivos, realizan estudos de urodinamia, asumen nalgúns centros a realización de estudos radiolóxicos ou ecocardiográficos, por mencionar algúns máis cercanos á miña experiencia directa. E por suposto coidando e tratando en certo xeito aos doentes mais críticos nas unidades de coidados intensivos, en ocasións asumindo riscos persoais como se viu en tempos recentes. Para realizar esta tarefa necesitan, como poderá entenderse, un nivel de implicación, coñecementos dos procedementos, materiais, pasos críticos, complicacións, resolución de problemas, familiaridade cas innovacións continúas nestas áreas, e por suposto unha adicación moi exclusiva en ocasións para que os procesos transcurran de forma axeitada. Moitas das actividades que se contemplan nas carteiras de servizos dos noso centros desparecerían se un par de enfermeiras tivesen que ausentarse do seu posto de traballo polo motivo que sexa dun día para outro, tal é a profundidade do seu impacto.

Pero ademáis do aspecto asistencial, o colectivo de enfermería non é alleo á xestión sanitaria, hai xa tempo que non son un colectivo subordinado aos médicos, senón que teñen as súas propias xefaturas, direccións e subdireccións de enfermería, supervisoras e coordinadoras, adicados a aspectos organizativos. E calquera que coñeza este contorno sabe da forza da súa presencia, da potencia do colectivo e do grao de compromiso con todas as esferas do traballo sanitario: asistencia, xestión, investigación e docencia.

En resume, non podemos vivir (nen traballar) sen ellas. Todas estas tarefas desenvólvense con abnegación, profesionalidade e bo humor. Compartimos diariamente as nosas xornadas con compañeiras brillantes, intuitivas, con ollo clínico, moi competentes clínicamente e que ademáis na gran maioría dos casos saben aderezar o traballo con bo humor, humanidade no trato co doente e en definitiva dándolle consistencia a un sistema sanitario que ás veces está moi atomizado e aparentemente deslabazado, cando o doente é de todos, parece ás veces que non é de ninguén e a enfermería é o cemento que sempre está presente. Desafortunadamente o colectivo de enfermería sofre con enorme crueldade a peor cara da precariedade laboral e a falta de recoñecemento social á súa xigantesca tarefa. Como ven de publicar Praza Pública case o 60% delas ten contratos que adolecen de moita temporalidade e excesiva movilidade. A pesar de que se sabe que son un grupo de profesionais escaso, polo cal non se poden ás veces usar todas as camas dun hospital ou obrigan e redimensionar actividade en Atención Primaria, reciben un tratamento inxusto da administración. Non se entende que a lóxica do mercado poida xustificar esta precariedade cando son escasas e tan necesarias. Pode decirse que, pola dureza do traballo e estas circunstancias laborais, sofren desánimo, desmotivación e sensación de desamparo con ainda maior forza que os facultativos; bastante duro é o traballo cas traxedias humanas e sociais cas que convivimos como para cargar nos nosos hombreiros este peso engadido.