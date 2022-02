Enfermaría carreira profesional A1

O curso de enfermaría é, dende o 2008, un grao universitario de catro anos, un tempo durante o cal quenes optan por esta profesión cursan 240 créditos de formación, o mesmo que outras carreiras como Dereito, Xornalismo, Bioloxía, Economía, Psicoloxía…

As enfermeiras cando conseguimos una praza na administración pública accedemos ao grupo A2 en lugar do A1 Polo contrario, economistas, avogados, físicos, psicólogos ou xornalistas, por exemplo, están adscritos ao grupo A1 coa mesma titulación

Esta inxustiza histórica representa unha evidente discriminación cara unha profesión maioritariamente de mulleres, que durante toda a pandemia levamos padecendo, sufrindo e traballando sen descanso, adicando o noso esforzo e saúde; arriscando e deixando en moitos casos até a vida. O nivel profesional vén determinado pola titulación, na mesma medida que as profesións que si están dentro do A1. O nivel de responsabilidade nas enfermeiras está fóra de toda dúbida, pois non hai maior responsabilidade que a que nos supón coidar da saúde do pobo ou das vidas humanas que temos nas mans.