Ensinanzas da traxedia valenciana

5.- Mazón non ten futuro político ningún e si un complexo futuro xudicial.

Malia que os antecedentes anteriores á mañá do 29-Ou non favorecen un axuizamento disculpante da xestión de Mazón o que tal pasou ese día sobarda os límites da normal xestión para se inserir no perímetro da neglixencia criminal. Ás 07.36 AEMET declaraba a alarma vermella por gravísimo risco de enchentes nos litorais norte e sur e interior da circunscrición administrativa de València e máis na área urbana da devandita capital do Paìs Valencià. Ao longo do día sucedéronse avisos da delegada do goberno do estado advertindo do gravísimo risco. Malia esta actividade o centro de coordinación de emerxencias da Generalitat non se xuntou até ás 17.00 e o president non chegou até as 19.15. Dende as 15.00 estaba en paradoiro descoñecido, seica na compaña dunha persoa. xuntanza omitida na súa axenda oficial. O neglixente atraso na decisión de aviso xeral aos móbiles da cidadanía da área atinxida polas enchentes, xa que logo, está íntimamente vencellada ao desleixo do president Mazón. Un desleixo que anuncia o exercicio de accións xudiciais contra el e outros responsábeis perante os tribunais competentes por delitos de homicidio neglixente