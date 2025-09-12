Erosión democrática, degradación social e crise de acumulación

As denominadas democracias liberais occidentais están a alonxarse deliberada e aceleradamente dos valores, dos dereitos, das liberdades, das garantías e dos procedementos que presentaban, precisamente, como requisitos da democracia
Resulta evidente que as denominadas democracias liberais occidentais están a alonxarse deliberada e aceleradamente dos valores, dos dereitos, das liberdades, das garantías e dos procedementos que presentaban, precisamente, como requisitos da democracia. Os síntomas desta involución son xa tan notorios que, no canto de procurar agachalos, a estratexia consiste na lexitimación e normalización do retroceso. Comprobamos como se defende e promociona o autoritarismo, como se recortan as liberdades públicas e como se ignoran dereitos fundamentais. Como, desde institucións e gobernos, se amparan o machismo, o racismo e a aporafobia ao tempo que se xustifican as discriminacións, as desigualdades e a exclusión social. Contemplamos como, no interior dos Estados, se opta por regular a convivencia en base á censura, ao endurecemento do dereito penal e á expansión de medidas sancionadoras. A nivel internacional a diplomacia e a negociación van sendo substituídas polo recurso á ameaza, á coacción e ao uso da forza ao tempo que se fomenta o militarismo e se procede á desactivación de organismos e institucións garantes da legalidade internacional. Así mesmo, vaise impoñendo unha lóxica imperial de consolidan e aceptación de relacións de vasalaxe e de submisión.
Nesta involución, a razón cínica e a posverdade desempeñan un papel fundamental mediante a desinformación, as mentiras ou a hipocrisía de duplas varas de medir que acaban sendo unha auténtica acometida contra a verdade e a razoabilidade. Unha fábrica da falsificacións orientada a crebar as zonas comúns de comprensión e a destruir as condicións de posibilidade de acceso ao entendemento e á crítica da realidade social. Asistimos a unha deterioración social complementada por un interesado e procurado descrédito e desleixo do público e do político, cuxo resultado é unha degradación moral que se retroalimenta co medre da ruindade, da insolidariedade, do utilitarismo e do individualismo posesivo.
Esta crise da democracia, como ten sinalado Nancy Fraser, non pode ser comprendida nin abordada desde perspectivas que desconecten, e analicen por separado, a esfera política da económica dado que ambas están firmemente ancoradas nunha común matriz social. Trátase dunha crise cuxas bases residen nas estruturas institucionais e nas dinámicas constitutivas da propia orde socio-económica dominante. En palabras da autora, estamos perante unha deriva antidemocrática estreitamente vencellada a procesos que trascenden o político e cuxa solución non será posíbel pensando e ficando exclusivamente no ámbito da política, senón pensando e actuando sobre a totalidade social. Neste sentido, cómpre non esquecer que, en realidade, o capitalismo sempre foi hostil á democracia e que os dereitos, as liberdades e as melloras socias acadáronde a base de loitas e de duros conflitos e confrontacións. A actual onda reaccionaria, con claras fasquías fascistas, non é unha anomalía excepcional senón a resposta da oligarquía capitalista para frear calquera tentativa de mudanza social progresista que poida limitar a acumulación, a explotación, o despoxo e a cobiza desmesurada.
Lembremos que desde os anos 80 do século pasado, os intereses colectivos da clase dominante comezaron a ser cada vez máis afirmados a través da adopción de políticas tendentes a posibilitar a intensificación da explotación dos e das traballadoras, a combater as loitas sociais e sindicais ou as que se deron en defensa das soberanías nacionais. Tamén foi salientábel o estabelecemento de novos mecanismos para a transferencia de rentas desde as clases populares cara ás oligarquías, así como á eliminación de atrancos legais que dificultaban a apropiación privada de recursos e de bens comúns. Despois da caída da URSS, en 1991, Estados Unidos tentou crear unha orde mundial unipolar e autoconstruida baixo a súa hexemonía militar e económica por medio da expansión da OTAN e da imposición dunha normativa internacional favorábel tanto aos seus intereses como aos das elites dun Norte Global ben acomodado e protexido baixo seu paraugas militar. Porén, esa construción neoliberal global, de pensamento único e dun pretendido fin da historia, foi facendo fendas por todos os lados, carretando unha crise tras outra e deixando un ronsel de desigualdades, de inxustizas e de indiferencia cara as necesidades e padecementos dos pobos e dos sectores sociais máis desfavorecidos. Así, no canto de ampliar os valores da Ilustración, do profundamento da democracia ou do respecto á soberanía dos pobos, o que en realidade ofreceu esta gobernanza neoliberal foron programas de axuste e de austeridade, privatizacións, chantaxes de débeda, inseguridade económica, esfarelamento do público e un medre espectacular da concentración e da centralización da riqueza co conseguinte incremento das desigualdades entre os individuos e entre os pobos. Como recoñeceu o multimillonario Warren Buffet, estamos nunha guerra de clases e son os ricos quen a están a gañar.
Mais, nos últimos 15 anos, o proxecto de unipolaridade estadounidense foise debilitando mentres o Sur Global está a perder a confianza no liderazgo económico, político e moral dos Estados Unidos e de Europa. Neste proceso resulta indiscutíbel o ascenso económico da China e os seus éxitos tecnolóxicos e sociais, ao tempo que medra a súa influencia no resto do mundo en base a relacións de colaboración equitativas, respectuosas e pacíficas. Fixémonos na alianza dos BRICS que representa xa o 45% da poboación mundial, o 35% do PIB (PPA) e o 44% da produción industrial mundial. Amais, esta asociación puxo en marcha o Novo Banco de Desenvolvemento, coma alternativa ao Banco Mundial, e cuxos prétamos non están condicionados a privatizacións nin a subordinacións e chantaxes políticas ou militares. Tamén, hai dous anos, creouse en África a Confederación de Estados do Sahel, entre Mali, Nixer e Burkina Faso, co obxectivo de poñer freo ao sometemento político e ao saqueo económico por parte do imperialismo occidental. Na Asia, a Asociación Económica Integral Rexional ou a Organización de Cooperación de Shanghái apostan por unha cooperación económica, cultural e de seguridade sen tutelas e chantaxes exteriores. En Centro e Sudamérica, tratados como os do ALBA-TCP, a CELAC ou o BancoSur procuran obxectivos semellantes.
Para achegarse ao entendemento do actual proceso de involución democrática deberiamos enmarcalo na resposta dada polas clases dirixentes dos países do Norte Global á crise estrutural, ao fracaso neoliberal e ao desafío do dominio unilateral occidental. De feito, actualmente, estase a reconfigurar un bloque occidental imperialista, militar, político, ideolóxico e económico cuxos membros aceptan a vasalaxe e a subordinación dos seus intereses a curto e medio prazo aos intereses inmediatos de Estados Unidos. Un proceso de articulación e de rearme imperialista que está destinado a garantir os beneficios do capital e a continuidade da transferencia e captación de riqueza desde a periferia, tanto xeográfica coma social. Mais a democracia resulta cada vez máis molesta, sobre todo cando se pretende lograr desactivar a contestación social ou acadar a submisión da poboación fronte ao desenfreo do capital. Algo que está xa a ser claramente visíbel é o feito de que desde instancias de poder político e mediático estase a procurar deprestixiar e desactivar a democracia. De feito, un dos mantras común das novas extremas dereitas é o de insistir na ineficiencia e na innecesariedade da democracia no canto da defensa dunha sociedade xerarquizada que sexa gobernada e dirixida eficazmente por elites tecnocráticas.
Sabemos que a narrativa neofascista e os embates contra a democracia non nacen da nada. Debemos entender, así mesmo, que a acumulación capitalista non se produce só mediante a explotación laboral. En realidade, a depredación da natureza e o desposuimento de recursos e capacidades dos seres humanos tamén fan parte das súas condicións de posibilidade. Neste sentido, hai que entender a intensificación dos discursos imperialistas, racistas, machistas, xenófobos ou homófobos que procuran clasificar para situar tanto a pobos como a grupos dentro de situacións de vulnerabilidade e de indefensión. A fabricación de prexuízos, marxinacións e exclusións por razóns de xénero, cultura, crenzas, raza ou recursos posibilita e facilita o abuso, a opresión e a apropiación dos recursos e das capacidades físicas e intelectuais dos que os padecen, e ficando ao marxe de regulacións, de recoñecemento e incluso sen posibilidade de invocar protección. Tamén facilita a división e o enfrontamento entre os sometidos e a impunidade dos privilexiados. A democracia está en crise porque o capitalismo non quere trabas.