FEDEA, bancos... intereses!

Vivimos nunha sociedade capitalista, xa o sabemos. Mais ata hai pouco, era normal no imaxinario da xente pensar que o capital procuraba ganancias, pero dentro dun orde
Vivimos nunha sociedade capitalista, xa o sabemos. Mais ata hai pouco, era normal no imaxinario da xente pensar que o capital procuraba ganancias, pero dentro dun orde. Por exemplo, admitíase, aceptábase a explotación como contraprestación do uso do capital, pero non a mentira. De feito, a grandes trazos, poderíase dicir que é o que recolle a lei.
Pero dende hai tempo é común o coñecemento –sábese, por máis xente e de xeito cada vez máis evidente- que o capital procura inversión para os seus excedentes, o que vai na vía de xerar aumentos de prezos con eses excedentes, e con eses aumentos, tamén aumento das ganancias, provocando escaseza. Tamén, tenta aumentar o campo posible de inversión, de ocupar o que previamente son terreos comunais, sexan metafóricos ou reais. Dende os chamados ‘cerramentos’, que significaron converter zonas de aproveitamento comunal en zonas privadas por apropiación por parte de xente con poder, ou o tentar apoderarse doutro tipo de bens comunais como son os acuíferos, por poñer dous casos relacionados con bens tanxibles, a despoxar á xente do manexo libre dos cartos para obrigarnos a deixar que o seu fluxo beneficie a terceiros que pasan a ter o poder de controlalos. É dicir, tamén, facer que os cartos pasen de xeito obrigado a ser ‘aproveitados’ por outros. Enténdase, o de ‘de xeito obrigado’ vai polos administrados que temos que cedelos e pagar por elo, de xeito obrigado, como ‘clientes’, como cando non se poden facer pagos á ou dende a administración se non é polo banco, mesmo a través dunha conta. Ou cando a administración deixa que as empresas privadas, aproveitando o seu poder, moito maior que o dos seus usuarios/clientes, fagan o mesmo.
Temos escoitado diversas advertencias do estilo da insostibilidade das pensións tendo como fonte FEDEA. Esta entidade ten un estudo que di que por cada ano de retardo na xubilación, aumenta un 38% a probabilidade de morte entre 60 e 69 anos. Alguén escoitou falar del?
Pois ben, na conquista de terreos para os negocios (léase ‘lucro’) quedan aínda terreos indómitos, como o aire que respiramos ou a auga que bebemos. Para esta, nalgúns lugares, xa hai que deixar o anterior en entredito, como esta mesma semana remata de quedar patente na Arxentina. Tamén entran como conquistables os servizos públicos, sexan sanidade, educación ou pensións das que se tenta privatizar a súa xestión (ou sexa, de novo aproveitar cartos de todos para lucro particular). Estes últimos, como inmateriais, a máis de ter sempre a seguridade da súa necesidade e apoio social de último recurso (o de ganancias privadas, socialización de perdas), son vistos de conquista máis doada. Así o é dende o desenvolvemento da propaganda e a defensa da mentira concluída a partir de verdades nesgadas mediante estudos ad-hoc pagados de xeito interesado por quen ten intereses neses campos. Un exemplo proporciónao FEDEA (ver os ‘membros protectores’ na súa páxina web, https://fedea.net/miembros-protectores/, despois de definirse como ‘fábrica de ideas’) co tema das pensións e a súa presunta falta de sostibilidade, que se pode rastrexar que ven sendo predita dende hai unhas tres décadas para dez ou quince anos máis adiante. É dicir, estaba prognosticada xa para antes da crise de 2008. Mais, aínda co traspaso de cartos da seguridade social ós bancos para o seu ‘salvamento’ pos crise (eses cartos que ían devolver, pero que se quedaron engrosando as ganancias), a pesar das influencias para lexislar en contra, a pesar das ‘previsións’, non se ten cumprido a ruína das pensións. E mira que se leva tirado contra do sistema e favorecido ás ‘pensións privadas’ por parte de determinados gobernos…
Se as pensións públicas son insostibles, como é que queren facer negocio coas pensións, manténdoas e máis obtendo lucro privado?
Por certo, un par de cousas:
Se as pensións públicas son insostibles, como é que queren facer negocio coas pensións, manténdoas e máis obtendo lucro privado?
Temos escoitado diversas advertencias do estilo da insostibilidade das pensións tendo como fonte FEDEA. Esta entidade ten un estudo que di que por cada ano de retardo na xubilación, aumenta un 38% a probabilidade de morte entre 60 e 69 anos. Alguén escoitou falar del?