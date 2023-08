Feijóo aposta pola repetición electoral

Estas eleccións prantexáronse -dende as tribunas políticas e mediáticas do conxunto da dereita- como un plebiscito sobre Sánchez, o seu goberno e as súas alianzas parlamentarias. Formulado neses termos, o resultado foi contundente: non houbo unha censura electoral ao desenvolvemento da última lexislatura

Estas eleccións prantexáronse -dende as tribunas políticas e mediáticas do conxunto da dereita- como un plebiscito sobre Sánchez, o seu goberno e as súas alianzas parlamentarias. Formulado neses termos, o resultado foi contundente: non houbo unha censura electoral ao desenvolvemento da última lexislatura e, por tanto, non existe un apoio maioritario á alternativa gobernamental que se ofreceu á cidadanía.

Dende a noite do 23 de Xullo, os voceiros do PP están a dar probas dunha notábel incapacidade para asumir o veredicto das urnas. No canto de recoñecer a realidade, optaron por repetir algúns "mantras" da campaña (o máis destacado: a pretensión de que a lista máis votada é a única lexitimada para conformar o poder executivo, violentando a natureza non presidencialista do sistema democrático establecido na letra da norma constitucional) e reclamar do PSOE -apelando á súa condición de "partido de Estado"- un apoio á investidura de Feijoo mediante a técnica da abstención xa practicada no ano 2016, con motivo da elección de Mariano Rajoy como inquilino da Moncloa. Os dirixentes do PP están atrapados nun labirinto que ten unha saída imposíbel: pola mañá acordan con Vox o goberno de diversas CC.AA. (velaí o recente pacto rexistrado en Aragón) e pola tarde invocan a necesidade dun pacto de Estado co partido que preside o impulsor do "sanchismo".