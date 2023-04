Ferramentas non son horizontes: un pobo disposto para un mundo libre

Gobernar a Xunta catro anos sen un pobo concienciado e organizado en todos os ámbitos, ou con intención de empregar as institucións para esta tarefa de conscienciación, de pouco pode servir

Acreditamos no BNG como o espazo unitario de confluencia de todo o soberanismo e independentismo que aspira á transformación social e, por iso a nosa crítica pola deriva do rol institucional de priorizar unha suba de votos en detrimento do traballo político de base. Non se pode tentar agochar as liñas ideolóxicas do BNG para chegar a gobernar; a única vía posíbel é defendelas sen reparos e abertamente.

Nas pasadas eleccións autonómicas e ante o bo resultado electoral, a fronte deu un xiro cara á dereita no eixe nacional, con propostas explícitas a gobernar as institucións autonómicas existentes para “xestionar de xeito diferente” ou a camiñar cara a un novo estatuto de autonomía. Gobernar a Xunta catro anos sen un pobo concienciado e organizado en todos os ámbitos, ou con intención de empregar as institucións para esta tarefa de conscienciación, de pouco pode servir. O camiño para reforzar as bases pasa por volver aos esquemas claramente soberanistas e de esquerda e non en acomodarse nas institucións que historicamente se pretendeu superar.