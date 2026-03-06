Fora da Galiza também há galeguistas de mérito

Gostaria de fazer com este artigo uma pequena e mais que merecida homenagem a essas pessoas que trabalharam e trabalham com intensidade e coerência ao longo das suas vidas a favor da nossa língua e cultura sem serem galegas de origem nem de residência

Gostaria de fazer com este artigo uma pequena e mais que merecida homenagem a essas pessoas que trabalharam e trabalham com intensidade e coerência ao longo das suas vidas a favor da nossa língua e cultura sem serem galegas de origem nem de residência. Acho que todas elas, com os seus indiscutíveis méritos, deveriam figurar com pleno direito num possível santoral das figuras históricas do galeguismo, no que acostuma haver uma repetição constante de certos nomes, como se não existissem outros que, de jeito muito injusto, nunca acostumam aparecer.

Se calhar, muitos galegos e galegas se surpreendam de que se possa ser galeguista sem ser galego. Mas isso é uma possibilidade real tendo em conta que a Galiza a nível linguístico e cultural não acaba nas suas fronteiras administrativas, senão que se prolonga pelos territórios doutras comunidades autónomas, constituindo todo esse extenso conjunto a mesma nação cultural. Referimo-nos à denominada Galiza estremeira, quer dizer, às terras vizinhas do Eo-Návia, do Bierzo e das Portelas, e às da mesma Galiza.