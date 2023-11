Francisca de Pedraza, resistencia e rebelión no século XVII

Francisca de Pedraza debeu nacer a finais do século XVI e viviu, con certeza, no primeiro terzo do século XVII. Ela foi a primeira muller en denunciar a violencia de xénero dentro do Estado español. A primeira en lograr unha sentenza de ‘divorcio’ e a primeira en conseguir unha orde de afastamento do marido que a maltrataba. Isto sucedeu en 1624, en Alcalá de Henares. Aclarar que o divorcio que demandaba consistía en habitar nun domicilio diferente ao del, rompendo coa norma que obrigaba á muller a convivir co marido.

Un longo e arduo camiño o desta muller valente e rebelde ata a medula, exemplo de resistencia e tenacidade. Buscaba a xustiza e non parou ata conseguir ser libre. A súa loita inquebrantable durou dende febreiro de 1614, data na que intenta a súa primeira separación, ata 1624, cando consegue que a xustiza lle dea a razón.

Orfa aos catro anos de nai e pai, criouse nun dos moitos conventos de monxas que había en Alcalá de Henares, de onde saíu para casar con Jerónimo de Jaras (1612), un home dono dun negocio de bens inmobles. Pasar a estar baixo o xugo do marido foi o comezo do seu inferno: o sistemático maltrato, unha constante na vida de tantas e tantas mulleres dende a mesma orixe da división sexual do traballo. Pensemos que o maltrato no século XVII era totalmente aceptado pola igrexa, sociedade, familia e polas propias mulleres.

Despois de coñecer o terror da violencia, sabemos que en xaneiro de 1614 ela xa fuxira da casa do home, polo que el reclamou a súa volta ante a xustiza. Ela defendeuse demandando por primeira vez o ‘divorcio’ (febreiro de 1614). Mais Francisca é obrigada a volver co marido e quedoulle claro que a súa loita pasaba por denunciar nos tribunais eclesiásticos