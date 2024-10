Fútbol e memoria histórica. Montjuïc versus Lluís Companys

Os que temos algo que ver co mundo do fútbol en moitas ocasións preguntámonos se pode haber prensa deportiva que non sexa puro amarelismo

Non se trata, como pode aparentar o título deste artigo, dun enfrontamento entre un topónimo e un antropónimo. Tratase de non censurar, ocultar, boicotear o obxectivo da memoria democrática de reparar, facer xustiza e divulgar a dignidade dos represaliados. Trátase de non ser cómplices con ese silencio atronador. Cando se outorgou a Alemaña organizar as Olimpíadas de 1936 o goberno democrático da II República española decidiu non asistir e programar en Barcelona unha Olimpíada popular alternativa. Ía celebrarse en Montjuïc. Mais niso chegou a guerra e o fascismo.

Os que temos algo que ver co mundo do fútbol en moitas ocasións preguntámonos se pode haber prensa deportiva que non sexa puro amarelismo. Todo isto pensaba cando subía a Montjuic, moitos anos despois, e ver a dificultade de explicarlle aos fillos, que están na educación secundaria, a importancia do Memorial Democrático sobre Lluís Companys e outros represalidos alí presente.