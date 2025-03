Galego na xustiza xa

Velaí a necesidade de que os axentes sociais representativos da avogacía, da procura e do funcionariado xudicial galegas e os que artellan as persoas profesionais destes sectores que pulan a prol da lingua galega na Xustiza esixan-esixamos- de vez dos responsábeis da Xunta a urxentísima implementación do novo programa xudicial (Atenea) en lingua galega, de xeito que os profesionais poidamos facer xustiza- e a cidadanía recibila- na nosa lingua

Isto quere dicir, miñas donas e meus señores, que se a avogacía galega quere-queremos- facer uso do dereito de xusticiábeis e profesionais de esixir que que sexa o galego a lingua na que se desenvolva todo o proceso, tendo en conta a falla de medios materiais e persoais da Administración de Xustiza na Galicia e maila falla de tradución do vixente programa Minerva ao galego seica estaríamos a atrasar a administración xudicial e, xa que logo, a satisfacción dos lexítimos intereses das persoas que diriximos na reclamación dos mesmos.

Porque a razón principal-claro é que existen outras- da falla de normalización do galego na xustiza ( e máis do círculo vicioso da continuidade nesa falla de normalización) é a desaquelada admisión desa última versión intraducíbel do programa Minerva polos Centros Directivos da Xunta atinxidos (a Axencia tecnolóxica AMTEGA, a Dirección Xeral competente nos medios da administración xudicial e, en menor medida, a Secretaría Xeral de Política Lingüística), que impiden na práctica que o funcionariado xudicial galego escriba na nosa lingua propia sen o sacrificio dunha grande perda de tempo que nin nos nin as persoas xusticiábeis temos.

Velaí a necesidade de que os axentes sociais representativos da avogacía, da procura e do funcionariado xudicial galegas e os que artellan as persoas profesionais destes sectores que pulan a prol da lingua galega na Xustiza esixan-esixamos- de vez dos responsábeis da Xunta a urxentísima implementación do novo programa xudicial (Atenea) en lingua galega, de xeito que os profesionais poidamos facer xustiza- e a cidadanía recibila- na nosa lingua. E dende xa.