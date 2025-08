Galeuscat e o relato da historiografía española

O Reino de Galicia existirá como división administrativa mantendo unha moi limitada autonomía até 1814 e mesmo recuperou unha moi curta independencia (1808-1810) nas guerras napoleónicas.

Eneko Aritza fundou no 824 arredor da cidade entón vascona ( fundada no I a. de C. polos romanos) de Pompaelo (hoxe Iruña-Pamplona) o Pampilonensium Regnum (Navarrae Regnum dende 1162), vertebrando políticamente o espazo euskaldún entre o Garona e o Ebro cos Pirineos como eixo central. O reino acadou a súa máxima extensión co rei Sancho o Grande (1000-1035) e vertebrou tamén como señoríos autónomos os territorios de Biskaia, Araba e Gipuzkoa, vencellados ao reino navarro até máis aló do 1200. No 1180 o rei euskaldún de Nafarroa fundaría Donostia-San Sebatián. Despois, s tres territorios históricos da hoxe C.A. de Euskadi integraríanse en Castela como entidades políticas case independentes até despois da guerra carlista (1840). As guerras carlistas (1833-1840 e 1873-1876) son en Euskal Herría nomeadamente guerras polas liberdades recoñecidas no reino de Nafarroa, no señorío de Biskaia e nos territorios de Araba e Gipuzkoa.

Os condados cataláns da Marca fundada por Carlomagno foron acadando a súa independencia de feito e integrándose como espazo político de seu arredor do conde de Barcelona dende mediados do século IX. Cando cae a dinastía merovinxia (997) os condes cataláns xa non recoñecen a autoridade do rei franco. A mediados do século XI o conde de Barcelona é recoñecido xa como señor de toda a Catalunya Vella, nas dúas beiras dos Pirineos e nel alicerzouse a grande tarefa de dirixir a repoboación do Camp de Tarragona e doutros territorios da entón recentemente incorporada Catalunya Nova. No 1162 o reino de Aragón e os condados cataláns rexidos polo conde de Barcelona constitúen unha unión persoal con nidia vantaxe económica, poboacional e militar de Catalunya. No século XIII Jaume I conquistou o País Valencià e les Illes e fundou os reinos de Valencia e Mallorca, no primeiro caso cun claro predominio catalán sobre o aragonés e no segundo con exclusiva participación catalá. A resultante confederación respectou rigorosamente as liberdades e autonomía dos tres reinos (Aragón, València e Mallorca) e do Principado catalán, mais é Catalunya a que lidera a expansión comercial e política da Coroa incorporando á confederación os reinos de Sicilia, Sardinia e Nápoles.

A autonomía política, xudicial e lexislativa e as liberdades catalás existiron até os Decretos de Nueva Planta promulgados polo primeiro Borbón no exercicio dun cruel dereito de conquista despois do sitio de Barcelona, en 1714.

Mais a historiografía española sempre foi ao seu para agochar a historia real das nacións catalá, vasca e galega, malia que para iso haxa que inventar supostos reinos de Asturias, inexistentes predominios aragoneses ou un reino de Navarra alleo á súa esencia e substancia euskaldunas. E levan así máis de cento setenta anos de adoutrinamento.