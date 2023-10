Non só de alimentos carece Gaza, senón tamén de liberdade e voz, como berran algúns dos seus habitantes anónimos: "A idea de que a miña morte é un número máis entre as cifras que aumentan cada minuto é o que máis medo me dá. Non son un número. Levoume 23 anos ser a persoa que ves"

Gaza quedou baixo control militar israelí ata 1994, aínda que non foi ata 2005 que se retiraron os asentamentos e as tropas, parapetadas após terreos baleiros e deshabitados dentro da propia Faixa. Un ano despois da marcha, chegou ao poder Hamás, unha organización terrorista segundo Israel, concibida como representante do oprimido pobo palestino. Dende entón repítense proclamas como as que pronunciou Dov Weisglass, asesor do daquela primeiro ministro israelí Ehud Olmert, en 2006: "a idea é pór os palestinos a dieta, pero non facer que morran de fame".

